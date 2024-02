dinsdag 20 februari 2024 om 13:32

Brandon McNulty slaat dubbelslag in tijdrit UAE Tour, 1-2-3’tje voor UAE Emirates

De dominantie van UAE Emirates was compleet in de tijdrit van de UAE Tour. De overwinning ging naar Brandon McNulty, die ook de leiderstrui overnam van Tim Merlier. Op de plaatsen twee en drie eindigden zijn ploeggenoten Jay Vine en Mikkel Bjerg.

Vorig jaar bevatte de UAE Tour een ploegentijdrit, ditmaal was er weer een individuele rit tegen de klok. Enkele favorieten voor de eindzege startten al vroeg. Onder hen Brandon McNulty, die het 12,1 kilometer lange, biljartvlakke parcours aflegde met een gemiddelde van bijna 54 kilometer per uur. Het leverde hem de plek op de hot seat op.

De Amerikaans kampioen zou daar wel een tijdje mogen blijven zitten, was de verwachting. En inderdaad, aanvankelijk kwam er niemand echt in de buurt. Pello Bilbao, ook een van de kanshebbers voor de eindzege, gaf bijvoorbeeld 19 seconden toe en stond daarmee een tijdlang op de tweede plaats. Topfavoriet en oud-winnaar Adam Yates leverde 28 seconden in op op zijn ploeggenoot McNulty.

Het waren vervolgens vooral andere renners van UAE Emirates die in de buurt kwamen van McNulty. Mikkel Bjerg had vier seconden teveel nodig om zijn ploeggenoot McNulty af te troeven, Jay Vine kwam zelfs maar twee seconden tekort. In de fase daarna hoefde McNulty zich ook geen zorgen te maken, want de top-vijf veranderde lange tijd niet. Op dit moment stonden Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) en Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) vierde en vijfde.

Volledig UAE Emirates-podium

Zou het gevaar dan komen van Tobias Foss? Het leek er halverwege niet op. De voormalig wereldkampioen tijdrijden, die met een 68-voorblad reed, verloor bij het eerste tussenpunt al 14 seconden. De wind was gedurende de dag wel wat toegenomen, waardoor hij in het tweede deel van de tijdrit – met de wind in de rug – nog één tel van zijn achterstand wist af te knabbelen. Maar daarmee strandde hij alsnog op dertien seconden van McNulty. Het UAE Emirates-podium bleef zo bovendien intact.

Ook in het restant van de tijdrit kwam daar geen verandering meer in. McNulty won de tijdrit, voor Vine en Bjerg. Voor McNulty was het een dubbelslag: hij nam ook de leiderstrui over van Tim Merlier.