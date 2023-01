Brand doet goede klassementszaken in gevreesde zandcross: “Het staat er nu goed voor”

Lucinda Brand stond donderdag op het podium van de X2O Trofee Herentals. Achter Fem van Empel en winnares Shirin van Anrooij werd ze derde. “Het ging vandaag heel goed”, zei Brand in het flashinterview na afloop.

“Zij (Van Empel en Van Anrooij, red.) hebben allebei niet in Herentals gereden. Dat neem ik wel een beetje mee”, doelde Brand op de X2O Trofee Herentals van afgelopen dinsdag. “Zeker gezien ik niet zo goed door het zand ga, heb ik denk ik een heel goede cross gereden.”

Van Empel sluipt in de stand van de X2O Trofee wel wat dichterbij Brand. De Europees kampioene nadert tot op 49 seconden, maar heeft geen doel gemaakt van het regelmatigheidsklassement. Bovendien liep Brand dankzij haar derde plek in Koksijde wel uit op Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. “Dat is heel mooi, dat is heel goed. Het staat er goed voor nu”, zei de renster van Baloise Trek Lions, die nog niet wilde bevestigen dat ze extra X2O Trofee-manches aan haar programma toe zou voegen om haar leidende positie te verdedigen.

Brand werd ook nog gevraagd waarom ze tijdens de cross een gelletje nam. Onlangs verscheen hierover een artikel op WielerFlits, waarin de voormalige wereldkampioene ook al aan het woord was. “Ik heb daar heel veel over gelezen, iedereen zegt er iets van”, zei ze nu over het onderwerp. “Ik hoor dat je het niet nodig hebt, als je een goede voedingsstrategie hebt. Maar dit is mijn voedingsstrategie. Het is absoluut geen placebo-effect. Ik voel het, maar het is ook gewoon uit onderzoeken naar voren gekomen dat het effect kan hebben.”