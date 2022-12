Gelletjes innemen tijdens de cross: wie doet het en waarom?

Tijdens de Exact Cross in Mol grijpt Lucinda Brand naar iets onder haar stuur. Geen mechanisch probleem, maar een gelletje. De Nederlandse had die vastgeplakt op haar fiets en nam het gelletje in terwijl ze vol aan het crossen was. Welke veldrijders doen dat ook? En waarom? WielerFlits trok op onderzoek.

Na afloop van de cross in Mol vroegen we aan Brand of ze het iets nieuws is, een gelletje nemen tijdens de cross. De renster van Baloise Trek Lions reageerde duidelijk: “Nee, dat doe ik al langer. Die extra energie, dat hebben we af en toe een beetje nodig.” Enkele dagen later, tijdens de Wereldbeker in Gavere, zagen we ook haar ploeggenote Shirin van Anrooij een gelletje nemen. Is een nieuwe trend geboren?

Wie doet het?

Na een rondvraag bij een aantal renners en rensters leren we dat er verschillende meningen bestaan rond het nemen van het gelletje tijdens de cross. Een aantal crossers, zoals Brand, Van Anrooij, Tom Pidcock, Puck Pieterse, Blanka Kata Vas, Daan Soete en Lander Loockx, doet het wel. “Drie jaar geleden was ik een van de eerste die het deed. Vroeger plakte ik de gelletjes op mijn wisselfiets, nu heb ik er zakjes voor laten maken op mijn koerstenue”, vertelt Soete aan WielerFlits.

“Blanka (Kata Vas, red.) doet het al een tijdje”, geeft ploegleider Lars Boom aan. “Het is een deel van haar plan. Zeker in het begin van het seizoen, toen het echt heel warm was, deed ze het elke keer. Ze stopte het gelletje vaak onder haar fietsbroek, op die manier kon ze het efficiënt innemen zonder gevaarlijke toestanden te moeten uithalen.”

Pieterse nam tijdens de Superprestige Diegem voor het eerst een gelletje tijdens de cross. Achteraf vertelde ze waarom: “Ik zag dat Lucinda en Shirin het de laatste tijd een aantal keer deden. Vandaag heb ik even gebeld met mijn trainer om het eens te overleggen. We hebben besloten om het te proberen. Na het nemen van het gelletje voelde ik me niet per se fysiek beter, maar mentaal was het wel goed. Ik wist dat ik op dat vlak alleszins geen nadeel had ten opzichte van Shirin (die in de achtervolging reed, red.) Dat hielp.”

Veel renners doen het niet: “Net voor de cross is even goed”

De groep crossers die het niet doet, is echter veel groter. “Wat ik wel doe, is net voor de start een gelletje nemen. Op die manier kan ik een suikerdip tijdens de cross vermijden”, leert Pim Ronhaar ons. De crossers van Team 777, Tormans CX, maar ook Denise Betsema, Michael Vanthourenhout, Zoe Bäckstedt, Clara Honsinger en Gerben Kuypers doen het vaak net voor de cross.

Verder is er ook nog de groep renners die het niet doet, zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en de overige renners van Pauwels Sauzen-Bingoal, Alpecin-Deceuninck en Crelan-Fristads. Toon Vandebosch legt uit waarom hij het niet doet tijdens de cross. “Volgens mij levert dat niet echt een voordeel op. Je ziet wel dat steeds meer mensen het doen, maar het effect van zo’n gelletje lijkt me niet heel groot.”

Tot slot zijn er enkelingen die een gelletje niet kunnen verdragen tijdens de cross. Laura Verdonschot is een van die rensters: “Mijn maag en darmen kunnen dat niet aan. Daarom doe ik het niet.”

Voedingscoach Jumbo-Visma: “Ik zie niet meteen een grote meerwaarde”

Een suikerdip vermijden. Extra energie krijgen. Twee motieven die uit de gesprekken met de crossers naar buiten komen. Een gesprek met Martijn Redegeld, nutritionist van Jumbo-Visma en dus ook voedingscoach van Wout van Aert, schept duidelijkheid.

“Volgens mij doen de renners het als een soort verzekering om zeker niet leeg te geraken of een hongerklop te krijgen tijdens de cross”, aldus Redegeld. “Maar als je een goed plan hebt voor de dag van de cross en dus goed ontbijt en daarna ook goed blijft eten, gaat één gelletje geen groot verschil opleveren. Ik zie er niet meteen een grote meerwaarde in.”

“Een gemiddeld gelletje bevat tussen de 20 en 30 gram koolhydraten. Dat is niets in vergelijking met wat grote mannen als Van Aert verbranden tijdens zo’n uur crossen. Stel dat het gelletje deel uitmaakt van een groter plan, kan het wel een procentje helpen. Maar bij renners die geen gedetailleerd plan hebben qua voeding en voor de cross niet genoeg hebben gegeten, gaat het gelletje hen niet redden.”

Conclusie: “Geen negatief effect”

Zoals we daarnet vermeldden, is Loockx een van de renners die een gelletje tijdens de cross neemt. De renner van Deschacht-Hens-Maes is zelfs ervaringsdeskundige, aangezien hij Voedings- en dieetkunde heeft gestudeerd in Leuven. “Ik neem al twee seizoenen lang een gelletje tijdens de cross. Voor mij helpt het echt. In een dubbel weekend is het extra belangrijk. Als je dan een gelletje neemt op zaterdag, kan je beter herstellen richting zondag.”

De vele gesprekken met renners en andere betrokkenen leren ons dat een echte conclusie moeilijk te trekken is. Het valt op dat er veel verschillende meningen zijn en dat het vooral een individueel gegeven is. “Maar wat wel vaststaat: het gelletje gaat – mits je getraind bent om de koolhydraten in te nemen bij een zware inspanning – geen negatief effect hebben. Of het positieve effect groot is, is natuurlijk een andere vraag”, besluit Redegeld.