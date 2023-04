Brabantse Pijl: Lotto Dstny met meerdere speerpunten, Arnaud De Lie blikvanger

Lotto Dstny heeft zijn selectie voor de Brabantse Pijl van komende woensdag bekendgemaakt. De Belgische formatie werkt niet met een absolute kopman, maar heeft met Arnaud De Lie, Florian Vermeersch, Andreas Kron en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn wel meerdere sterke renners in de gelederen.

Lotto Dstny heeft, als alles goed verloopt, meerdere kanshebbers op de zege woensdag. Klassieke types als Florian Vermeersch en Arnaud De Lie zullen uitkijken naar de kasseistroken, Andreas Kron zal zich dan weer willen tonen op de vele heuvels. De vraag is alleen of renners als De Lie en Vermeersch nog over de benodigde frisheid beschikken.

De Lie heeft er, ondanks zijn jonge leeftijd, al een lang voorseizoen opzitten. Hij begon eind januari met een overwinning in Clàssica Comunitat Valenciana, won vervolgens twee etappes in de Ster van Bessèges en werd verder nog tweede in Omloop Het Nieuwsblad, zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne en zesde in Dwars door Vlaanderen. De nog altijd maar 21-jarige De Lie reed zondag nog zijn eerste Parijs-Roubaix (50e) uit.

De 24-jarige Vermeersch was zondag keurig twaalfde in de Hel van het Noorden. Eerder dit voorseizoen was hij ook al vierde in de Ronde van Drenthe, elfde in Nokere Koerse, zeventiende in Gent-Wevelgem en twaalfde in de Ronde van Vlaanderen. De Deense puncheur Kron liet onlangs nog zijn goede vorm zien door vierde te worden in de GP Miguel Induraín.

Verder is het dus uitkijken naar Eenkhoorn. De 26-jarige Nederlander, de nummer drie van de voorbije Volta Limburg Classic, liet begin dit jaar in gesprek met WielerFlits nog weten dat hij een doel heeft gemaakt van de heuvelklassiekers. De Brabantse Pijl is voor Eenkhoorn dus een eerste test/examen. Mathijs Paasschens, Arjen Livyns en Jarrad Drizners vervolledigen de selectie van Lotto Dstny voor de Brabantse Pijl.

