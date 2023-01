Pascal Eenkhoorn mikt op heuvelklassiekers, geen Vlaams voorjaar

Video

De Nederlandse kampioenstrui van Pascal Eenkhoorn gaan we in 2023 niet zien in het Vlaamse voorjaar. De 25-jarige coureur uit Genemuiden zet bij zijn nieuwe ploeg Lotto Dstny in op de heuvelklassiekers. “We hebben ervoor gekozen om wat meer te focussen op de lastigere koersen”, legt Eenkhoorn uit voor de camera van WielerFlits.

“De oplettende kijker en lezer heeft al gezien dat ik afgelopen jaar een pak minder Vlaamse klassiekers heb gedaan”, aldus de Nederlander, die voor eigen kansen mag gaan in wedstrijden als de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “We hebben een goede groep met veel jonge renners, maar rijden zonder echt uitgesproken kopman.”

“Voor iedereen is er dus een vrije rol, waaronder ook voor mij. Het is gewoon leuk om die koersen zo aan te vallen. Dat is ook vrij beslissend geweest in mijn keuze om meer uit de dienende rol te gaan (bij Jumbo-Visma, red.) en iets meer een vrije rol op te zoeken”, zegt Eenkhoorn, die ook hoopt de Tour of de Vuelta te rijden.

De Amstel Gold Race reed nog nooit sinds zijn profdebuut in 2018. “Helaas reed ik hem nog niet. Ik woon al vijf jaar vlak bij Maastricht, ik kijk er wel naar uit. Helemaal nu in het rood-wit-blauw is het heel leuk”, aldus de renner die in 2021 nog de Heistse Pijl won.

Wedstrijdprogramma Pascal EENKHOORN