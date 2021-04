Arnaud Démare boekt eerste seizoenszege in La Roue Tourangelle

Arnaud Démare heeft de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle gewonnen. Na een koers van 204 kilometer kwam de Franse kampioen van Groupama-FDJ als eerste over de finish in Tours. Hij klopte Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) en Marc Sarreau (AG2r Citroën) in de massasprint.

In La Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Trophee Harmonie Mutuelle, zoals de Franse 1.1-koers officieel heet, werd gezocht naar een opvolger voor Lionel Taminiaux, die in 2019 de beste was. Na de start Sainte-Maure-de-Touraine werd er eerst in zuidelijke richting gereden, alvorens koers te zetten richting finishplaats Tours.

Niet lang nadat de koersdirectie met de vlag had gezwaaid ontstond de vroege vlucht. Vijf renners kregen een vrijgeleide van het peloton. De namen: Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Théry Schir (Swiss Racing Academy), Valentin Ferron (Total Direct Energie) en Alessandro Fedeli (Delko). De vijf bouwden een voorsprong op van maximaal drie minuten. Ze werden echter keurig op tijd weer bij de vodden gepakt.

Démare overtuigend

De derde manche om de Coupe de France eindigde met een heuvelzone, waar nieuwe renners zich lieten zien. Onder hen Pierre Luc Périchon (Cofidis), August Jensen (Delko), Nans Peters, Alexis Gougeard, Clément Venturini (allen AG2R Citroën Team), Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), Thomas Boudat (Arkéa-Samsic).

Maar bij de eerste finishpassage, waarna er nog een kleine lokale omloop moest worden afgewerkt, was het duidelijk dat een sprint de beslissing zou gaan brengen. Arkéa-Samsic bezorgde Nacer Bouhanni een puike lead-out, maar het was Démare die hier het meest van profiteerde. Op overtuigende wijze snelde hij naar zijn eerste overwinning van het seizoen.