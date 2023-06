Bossuyt reageert op positieve dopingtest: “Hoop te bewijzen dat we geen valsspelers zijn”

Shari Bossuyt heeft op een persconferentie gereageerd op haar positieve dopingtest. De Belgische renster zegt dat ze geen idee heeft hoe letrozole metabolite, een middel dat de afbraak van testosteron remt, in haar lichaam is gekomen.

Bossuyt testte positief na de door haar gewonnen derde rit in de Ronde van Normandië op 19 maart. Omdat haar werkgever Canyon SRAM//Racing een zero tolerance-beleid heeft, is ze voorlopig op non-actief actief geplaatst. “Momenteel loopt de procedure nog en moet ik aan het AFLD (het Franse antidopingagentschap, red.) uitleggen hoe het product in mijn lichaam terecht is gekomen”, citeert Het Laatste Nieuws Bossuyt. “Iets wat vandaag enorm moeilijk blijkt aangezien ik nog nooit in aanraking ben gekomen met Letrozole en het ook nooit bewust heb gebruikt.”

“Dit was zelfs de eerste keer dat ik van Letrozole had gehoord. Gelukkig word ik momenteel goed ondersteund. Ik hoop dat we snel duidelijkheid kunnen scheppen. Maar vooral: dat we kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn. Ik heb in samenspraak met de ploeg beslist om de komende weken niet te koersen. Voornamelijk omdat mijn hoofd er niet naar staat. Alles wijst er op dat we te maken hebben met een contaminatie. Daarom wil ik alle instanties oproepen dat we mogelijk met een onderliggend probleem te maken hebben. Ik blijf verder trainen zodat ik snel weer in competitie kan treden.”

Manager Prévost: “Geen intentioneel dopinggebruik”

Yannick Prévost, de manager van Bossuyt, reageerde ook bij Het Laatste Nieuws. “Shari is geen dopinggebruikster. Ze is 22 jaar en is al jaren bij de federatie gekend. Ze is opgepikt door het talentdetectieprogramma van de bond, ze wordt al jaren van kortbij opgevolgd, ze volgt een heel mooie en natuurlijke evolutie als renster. Ze wil het spel zelf ook eerlijk spelen. Wij twijfelen niet aan haar: er zat iets in haar lijf, maar dit is geen intentioneel dopinggebruik.”

Net als Bossuyt, testte veldrijder Toon Aerts eerder ook al positief op letrozole metabolite. Beiden zijn slachtoffer van een groter probleem, stelt Prévost, die eveneens de manager is van Aerts. “Door de zaak van Toon zijn we ons in de materie gaan verdiepen en weten we nu dat letrozole metabolite in de veeteelt gebruikt wordt om de ovulatie bij koeien te regelen. Dat is legaal en er wordt niet op gecontroleerd door de voedselinspectie, omdat het geen gezondheidsrisico’s meebrengt, maar het kan wel voor contaminatie in melk of vlees zorgen.”

Aerts en Bossuyt testten beiden positief na een wedstrijd in Normandië. Aerts deed dat na de wereldbeker in Flamanville, waar ook de tweede rit van de Ronde van Normandië (waar Bossuyt de derde rit won en vervolgens positief testte) finishte. Volgens Prévost is dit geen toeval: letrozole zou in deze regio gebruikt worden in de veeteelt.

