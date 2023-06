Toon Aerts roept op tot actie na nieuws over Shari Bossuyt

Toon Aerts heeft vanochtend via sociale media gereageerd op de positieve dopingtest van Shari Bossuyt. De crosser, die net als Bossuyt positief testte op letrozole metabolite, heeft zijn dopingzaak nog altijd niet afgehandeld. “Er gaan nog veel slachtoffers vallen”, waarschuwt hij.

“We zijn een jaar later. En ik zit nog steeds diep in de miserie. Daar is dan het volgende geval”, aldus Aerts. “Ik kan me zo goed voorstellen wat Shari nu allemaal meemaakt. Dit zou niet mogen gebeuren. Nog een atleet, die ook een mens is, die met haar hele familie door een diep dal zal gaan. Zonder ook maar iets fout te hebben gedaan!”

Aerts vertelt vervolgens hoe hij zich momenteel voelt en waarschuwt voor de toekomst. “De emoties bij mijzelf zijn de laatste tijd naar een soort woede gegaan, al probeer ik me er niet al te druk meer in te maken. Ik heb alles gedaan om mijn onschuld te bewijzen, maar veel verder kom ik niet. De dagen tikken weg, elke dag die om is, is een stapje. De dagen gaan traag, te traag. Nog steeds heb ik geen zicht op mijn toekomst als mens en renner.”

“Geen twee zonder drie is het gezegde”, eindigt hij. “Ik vrees dat er nog veel slachtoffers gaan vallen. “Ik hoop dat er nu ook instanties de problematiek onder ogen zien en meer info vergaren over wat ons nu overkomt. Laat dit alles niet voor niets zijn en acties ondernemen zodat er geen verdere slachtoffers meer vallen.”