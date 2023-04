BORA-hansgrohe stuurt Nils Politt en Jordi Meeus naar Parijs-Roubaix

BORA-hansgrohe heeft met Nils Politt een voormalig nummer twee van Parijs-Roubaix in de selectie voor de editie van 2023. De Duits kampioen, toen nog uitkomend voor Katusha-Alpecin, stond in 2019 op het podium achter winnaar Philippe Gilbert.

De enige Belg in het zevental van BORA-hansgrohe is sprinter Jordi Meeus, die vorig jaar knap veertiende werd in Roubaix. Hij en Politt worden zondag in de Hel van het Noorden omringd door hardrijders Shane Archbold, Patrick Gamper, Marco Haller, Jonas Koch en Ryan Mullen.

Voor Patrick Gamper wordt het zijn debuut in Parijs-Roubaix. De andere BORA-hansgrohe-renners reden de Helleklassieker al eens.

