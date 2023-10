vrijdag 6 oktober 2023 om 11:03

BORA-hansgrohe presenteert Primoz Roglic

Breaking Primož Roglič komt de komende seizoenen uit voor BORA-hansgrohe. Op een speciaal ingelast persmoment heeft de Duitse teambaas Ralph Denk de miljoenentransfer van de Sloveense Giro-winnaar aangekondigd. Roglič vertrekt na acht succesvolle jaren bij Jumbo-Visma, ondanks een doorlopend contract dat hij had.

“Ik kijk heel erg uit naar deze stap”, vertelt Roglič in een eerste reactie, ook al is het wisselen van ploeg iets compleet nieuws voor mij. De goede herinneringen van toen we elkaar ontmoet hebben, jaren geleden, maakten de gesprekken makkelijker. Maar de beslissende factor was dat de ploeg heel gemotiveerd is om met mij te werken. En we hebben dezelfde ideeën.”

Ralph Denk geeft aan dat Roglič acht jaar geleden ook al op de radar stond bij zijn ploeg, toen de Sloveen nog geen prof was. Dat hij nu alsnog komt, maakt Denk trots. “De beslissende factor was niet wat hij al behaald heeft, maar wat nog voor ons ligt. Samen willen we onze stempel drukken op de grote wedstrijden. Primož is blij met de sterkte van de ploeg en kent de potentie van zijn nieuwe ploeggenoten”, aldus Denk.

“Ik ben ervan overtuigd dat zijn persoonlijkheid de hele ploeg zal inspireren, omdat hij een leider is met de wil om te winnen. Maar ook is hij een teamplayer. Bovenal houdt hij van wat hij doet en dat is voor mij de sleutel tot succes.”

Er hing volgens onze informatie een fors prijskaartje aan Roglič. Volgens een ander team vroeg Jumbo-Visma een afkoopsom van 3 miljoen euro om het doorlopende contract van Roglič voor de komende twee jaar te ontbinden. Verder zou de renner zelf een salariseis van 5,5 miljoen euro voor de komende twee jaar wensen.

Roglič wil zich in 2024 en 2025 vooral richten op het winnen van de Tour de France, de enige grote ronde die hij nog niet won. De afgelopen periode werden ook Lidl-Trek, Movistar, INEOS Grenadiers, Jayco AlUla, Bahrain Victorious en Israel-Premier Tech aan hem gekoppeld.