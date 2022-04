BORA-hansgrohe met klassiekerdebutant Uijtdebroeks en thuisrijder Schelling in de Amstel

BORA-hansgrohe heeft de selectie voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. Ide Schelling is, mede door het ontbreken van Maximilian Schachmann, een van de speerpunten van de Duitse ploeg. Cian Uijtdebroeks rijdt zondag zijn eerste klassieker bij de profs.

“Een droom die werkelijkheid wordt”, zei Uijtdebroeks daarover tegen Sporza. “Ik wil vooral veel leren en de koers uitrijden. Dat is mijn eerste ambitie. Als het goed gaat in de koers, zou het mooi zijn om iets te tonen. Veel zal afhangen van hoe ik mijn plan trek in het gewring voor de beklimmingen. Als ik me vooraan kan handhaven in dat gewring, kan ik meespringen in een groepje. Ik zou graag aanvallen als dat mogelijk is. Dan is een plek in de top-30 mogelijk.”