Maximilian Schachmann mist Ardennenklassiekers na eerdere ziekteperikelen

Maximilian Schachmann zal niet te zien zijn in de Ardennenklassiekers. De Duitser van BORA-hansgrohe moest vorige maand ziek opgeven in Parijs-Nice en komt voorlopig nog niet in actie. Het is de bedoeling dat hij in mei terugkeert in koers.

Vorig jaar werd Schachmann nog derde in de Amstel Gold Race, maar dit jaar wil het nog niet echt vlotten. Voordat het seizoen begon, had hij ook al af te rekenen met een coronabesmetting. “Wat kan ik zeggen. Natuurlijk is het heel frustrerend, het is totaal niet wat ik me had voorgesteld van dit voorjaar. Maar je moet de feiten onder ogen zien en het slaat nergens op om nu te koersen”, zegt de Duitse kampioen.

“Ik heb nu een paar dagen goed kunnen trainen. Het zou mooi zijn als ik snel weer ergens kan koersen, maar ik kan daar nog geen hoge verwachtingen van mezelf hebben. Het zal zeker nog een paar weken duren voordat ik mijn topvorm bereik”, aldus Schachmann.

Volgens Dan Lorang, Head of Performance bij BORA-hansgrohe, is het nog afwachten wanneer Schachmann precies zijn rentree zal maken. “Hij is lang niet in staat geweest om goed te trainen en heeft de hervatting van zijn normale voorbereiding dus lang uit moeten stellen. Op het moment voelt hij zich dag per dag beter worden, wat ons hoop geeft dat hij in mei weer kan beginnen. De datum hangt echter af van zijn ontwikkeling in de volgende trainingsweken. We zullen Max niet inzetten in wedstrijden voordat hij er helemaal klaar voor is.”