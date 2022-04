BORA-hansgrohe met Danny van Poppel en Nils Politt in Ronde van Vlaanderen

BORA-hansgrohe op Twitter hun selectie vrijgegeven voor Ronde van Vlaanderen van aanstaande zondag vrijgegeven. Onder meer Danny van Poppel en Nils Politt, die afgelopen woensdag nog vijfde werd in Dwars door Vlaanderen, zijn te vinden in de selectie.

Politt reed woensdag een sterke koers, door samen met Kelland O’Brien stand te houden in de kopgroep nadat ze in de vlucht van de dag zaten. De vijfde plaats van Politt was een opsteker voor BORA-hansgrohe, want veel ereplaatsen hadden ze nog niet dit voorjaar.

Verder in de selectie vinden we Belg Jordi Meeus, Marco Haller, Jonas Koch, Martin Laas en Ryan Mullen. Voor de 23-jarige Meeus zal het de eerste keer zijn dat hij de Ronde gaat rijden bij de profs. Eerder dit seizoen reed hij al een aantal voorjaarsklassiekers zoals Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem, maar daarin kon hij nog niet overtuigen.