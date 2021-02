BORA-hansgrohe is klaar voor Vlaamse openingsklassiekers

BORA-hansgrohe heeft zijn selecties gepresenteerd voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Duitse WorldTour-formatie trekt met renners als Ide Schelling, kasseienvreter Nils Politt en de jonge sprinter Jordi Meeus naar België.

BORA-hansgrohe hoeft na Omloop Het Nieuwsblad niet veel te schuiven met poppetjes, aangezien er slechts één wijziging zal plaatsvinden voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Meeus neemt dan de plaats in van Bodnar, die alleen Omloop Het Nieuwsblad zal betwisten.

Dit betekent dat Schelling, Politt, Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Daniel Oss en Lukas Pöstlberger zaterdag én zondag in actie zullen komen. De ploeg beschikt met Politt, Oss en Pöstlberger over bewezen kasseispecialisten, terwijl de rappe Meeus wellicht kan scoren in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Selectie BORA-hansgrohe voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Nils Politt

Ide Schelling

Selectie BORA-hansgrohe voor Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari)

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Jordi Meeus

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Nils Politt

Ide Schelling