dinsdag 3 oktober 2023 om 12:42

Primoz Roglic neemt Jan Tratnik noch andere renners mee naar zijn toekomstige ploeg

Het gerucht ging dat Jan Tratnik zijn landgenoot Primoz Roglic zou volgen naar diens toekomstige ploeg, maar dat blijkt niet het geval. De manager van Tratnik en Jumbo-Visma hebben dat bevestigd aan Daniel Benson, de hoofdredacteur van GCN. Roglic zou ook geen andere renners meenemen van het Nederlandse team naar zijn nieuwe werkgever.

De 33-jarige Tratnik is bezig aan zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma. De Sloveen zou aan de zijde starten van Roglic in de Giro d’Italia, maar moest geblesseerd verstek geven voor die grote ronde. In de Vuelta a España was hij er wel bij. Tratnik heeft nog een contract tot eind 2024 bij Jumbo-Visma en zal dit contract uitdienen, laat de ploeg weten aan GCN.

Het is nog niet zeker waar de toekomst van Roglic ligt, maar bronnen melden aan WielerFlits dat hij dicht bij een akkoord met BORA-hansgrohe is. De verwachting is dat de Ronde van Lombardije (zaterdag 7 oktober) zijn laatste koers zal worden voor Jumbo-Visma. De Sloveen neemt na acht seizoenen afscheid van de Nederlandse formatie.