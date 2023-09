Raymond Kerckhoffs • donderdag 28 september 2023 om 11:35

Primoz Roglic mag vertrekken: INEOS Grenadiers richt pijlen op Sloveen

Breaking INEOS Grenadiers is druk bezig om Primoz Roglic voor de komende twee jaar binnen te halen. De Britse ploeg richt zich momenteel op de transfermarkt op zowel Remco Evenepoel als Primoz Roglic. Diverse bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat INEOS Grenadiers bereid is om diep in de buidel te tasten om de 33-jarige Sloveen binnen te halen. Eigenaar en miljardair Sir Jim Ratcliffe wil volgend jaar absoluut weer een renner die meespeelt om de eindzege in de Tour de France.

Bij Jumbo-Visma hebben ze de afgelopen jaren continue benadrukt dat ze Roglic nooit laten gaan. Teammanager Richard Plugge zei in de afgelopen Vuelta a España nog: “Primoz is al sinds 2016 onze Koning.” Terwijl sportief manager Merijn Zeeman liet weten dat ze met Roglic nog plannen voor de komende jaren hebben en dat een vertrek onbespreekbaar is. Roglic heeft nog een doorlopend contract met het moederbedrijf van Jumbo-Visma, Blanco Pro Cycling, tot en met 2025. Door de fusieonderhandelingen met Soudal Quick-Step en de mogelijke komst van Remco Evenepoel is er de afgelopen weken een heel andere situatie ontstaan.

Inmiddels hebben diverse ploegmanagers aan o.a. WielerFlits en GCN/Eurosport aangegeven dat Roglic na het betalen van een afkoopsom vrij is om Jumbo-Visma te verlaten. Roglic zelf staat open voor een overstap naar een ander team, zo laten zij ons weten. Hij onderhandelt over een tweejarig contract en wil zich bij zijn nieuwe ploeg vooral richten op het winnen van de Tour de France. Al wil hij in 2024 ook van het verdedigen van zijn olympische titel tijdrijden en van het WK op de weg op een geaccidenteerd parcours in Zürich een hoofddoel maken.

Bij Jumbo-Visma moest hij de afgelopen twee jaar het kopmanschap in de grote rondes delen met Jonas Vingegaard, terwijl hij in de afgelopen Vuelta a España in dienst reed voor Sepp Kuss. In de nieuwe fusieploeg zou daar Remco Evenepoel ook nog eens bij kunnen komen.

Bij INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious kan Roglic op het absolute kopmanschap in de grote rondes rekenen. In het Britse team zijn wel Geraint Thomas, Egan Bernal en Carlos Rodriguez, maar Roglic zou daar de absolute nummer één in de rangorde worden. Bij Bahrain Victorious is er na het vertrek van Mikel Landa geen specifieke klassementsrenner meer, maar de ploeg heeft wel genoeg sterke renners om Roglic te ondersteunen.

Bij INEOS Grenadiers heerst volop vertrouwen dat Roglic of Evenepoel volgend jaar de ploeg komen versterken, laat een van de ploegleiders ons weten. Evenepoel heeft echter ook nog een nauwe band met fietsconstructeur Specialized. De Amerikaanse firma lijkt betere papieren dan Cervélo te hebben om volgend jaar het materiaal te leveren aan de nieuwe fusieploeg. Dan lijkt de kans groot dat Evenepoel dit nieuwe superteam trouw blijft. HLN meldt dat er deze week in Breda een gesprek plaats heeft gevonden tussen een kaderlid van Jumbo-Visma en een delegatie van Specialized.

Voor Roglic zijn ook Bahrain Victorious, Jayco-AlUla en Movistar serieus in de markt. Met Movistar sprak het management van Roglic reeds in de Vuelta a Espana. Lidl-Trek heeft zich eerder al voor de Sloveen gemeld. Volgens insiders neemt Roglic voor zondag 1 oktober een beslissing waar zijn toekomst de komende twee jaar ligt.