Muur van Geraardsbergen ontbreekt in Ronde van Vlaanderen 2020 vrijdag 12 juni 2020 om 18:41

De Muur van Geraardsbergen is onlosmakelijk verbonden met de Ronde van Vlaanderen, maar de steile kasseienklim zal dit jaar geen deel uitmaken van ‘Vlaanderens Mooiste.’ Dat laat organisator Flanders Classics weten in een persbericht.

Met De Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en tot slot de Ronde van Vlaanderen staan er nog 4 klassiekers van Flanders Classics op de herziene wielerkalender. De organisatie heeft besloten om de parcours wat te wijzigen en de wedstrijden in te korten met het oog op de drukke najaarskalender die de teams te wachten staat.

Voor zowel De Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs als de Ronde van Vlaanderen gaat het om een beperkte inkorting van de totale wedstrijdafstand, waarbij de klassieke sleutelpunten in de finales bewaard blijven. De organisatie heeft wel besloten om in Gent-Wevelgem voor mannen de passage over Frans grondgebied volledig te schrappen.

Daardoor verdwijnen er ook enkele hellingen, zoals de Catsberg, Zwarte Berg en Vert Mont, en dus aardig wat hoogtemeters uit het parcours. Om de wedstrijd toch van de nodige schifting te voorzien, wordt daarom een extra passage op de Kemmelberg in het parcours opgenomen. Ook de Plugstreets en de Moeren blijven deel van het wedstrijdverhaal.

De Scheldeprijs trekt zoals voorzien over de grens naar Nederland en gaat alsnog van start in Terneuzen. Wat wel verandert is de passage door Zeeland, die voor deze editie licht gewijzigd wordt. Vervolgens zet het peloton koers richting Schoten voor de klassieke finale met drie lokale rondes. Aan het einde van de derde plaatselijke lus wacht de finish op de Churchilllaan.

En dan de Ronde van Vlaanderen, waar de Muur van Geraardsbergen dus ontbreekt in het parcours. De finale blijft ongewijzigd met het inmiddels bekende duo Oude Kwaremont en Paterberg. Het schrappen van wedstrijdkilometers gebeurt na de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, waardoor Tenbosse en de Muur voor dit jaar verdwijnen en de Valkenberg in het parcours komt.