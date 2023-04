Bonifazio boekt eerste seizoenszege op Sicilië: “Heb gewacht op deze kans”

De eerste zege voor Intermarché-Circus-Wanty is binnen voor Niccolò Bonifazio. In de tweede rit van de Giro di Sicilia wist hij met een lange sprint de winst te grijpen in, hoe kan het ook anders, Vittoria. “Ik heb lange tijd de kans niet gehad, daar heb ik op gewacht tot vandaag”, vertelt hij na afloop.

“Aan het begin van dit seizoen heb ik hard gewerkt om goed in vorm te zijn vanaf de Ruta del Sol, maar daar kreeg ik de kans niet om te winnen”, blikt Bonifazio terug. Nu hij de kans wel kreeg, greep hij hem ook direct. “Ik was erg gemotiveerd en het heeft perfect uitgepakt.”

Bonifazio moest zich in de finale zelf redden. “We hebben hier twee jonge renners en drie klimmers in de ploeg, dus ik sta er een beetje alleen voor. In de eerste uren reden we goed samen, maar in de finale moest ik zelf mijn plek zoeken. Ik koos goed positie en had de juiste benen om de sprint vroeg te beginnen. Je wil namelijk niet ingesloten raken. Gelukkig hield ik het vol, daar ben ik heel blij mee.”

De laatste zege van de Italiaan behaalde hij in juni 2022, toen nog namens TotalEnergies. “Dat was toen vlak voor de Tour de France”, doelt hij op zijn zege in de Route d’Occitanie. “Daarna heb ik niet veel meer gekoerst. Maar om hier te winnen, daar heb ik hard voor gewerkt.”

