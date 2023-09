maandag 18 september 2023 om 15:37

Team Corratec rondt transfer van sprinter Niccolò Bonifazio af

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook definitief: Niccolò Bonifazio zal volgend jaar uitkomen voor Team Corratec-Selle Italia. De 29-jarige coureur komt over van Intermarché-Circus-Wanty en zal bij zijn (aanstaande) nieuwe werkgever de sprinthonneurs waarnemen.

De snelle Bonifazio is nog maar bezig aan zijn eerste seizoen in Belgische loondienst, daarvoor kwam hij uit voor onder meer TotalEnergies en Bahrain Merida. De Italiaan won dit jaar nog de tweede etappe van de Giro di Sicilia en snelde in de Giro d’Italia naar meerdere ereplaatsen. Op zijn palmares prijken al 21 overwinningen. Zo won hij ook al eens een rit in Parijs-Nice en was hij twee keer de beste in de Grote Prijs Jef Scherens.

Met het aantrekken van Bonifazio heeft Team Corratec-Selle Italia een nieuwe troef voor de massasprints. De formatie rekent in de sprints nu vooral nog op Attilio Viviani, de jongere broer van Elia Viviani, en Nicolas Dalla Valle.

Goed begin

“Ik ben erg blij met deze stap. De motivatie is er en ik wil volgend jaar meteen goed uit de startblokken komen”, laat de nieuwe aanwinst van Team Corratec-Selle Italia weten in een perscommuniqué. “Ik wil het vertrouwen van de ploegleiding terugbetalen. Ik geloof dat we – met een goede planning – tot goede resultaten kunnen komen. Ik sta te popelen om mijn kwaliteiten te demonstreren.”