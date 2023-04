Niccolò Bonifazio sprint in Vittoria naar ritzege in Giro di Sicilia

Niccolò Bonifazio heeft Intermarché-Circus-Wanty een overwinning bezorgd in de Giro di Sicilia. De rappe Italiaan was in de tweede etappe, van 193 kilometer lang, de snelste in de straten van Vittoria. Hij bleef landgenoot Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en de Australiër Blake Quick (Jayco AlUla) voor.

De vlucht van de dag bestond uit negen renners en ontstond na ruim 20 kilometer koers. Charles Planet (Novo Nordisk) was de meest bekende naam in de vlucht, waar verder Riccardo Ciuccarelli, Michael Belleri (Biesse-Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico-UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store), Andrés Liber Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Gragner (Mg.K Vis-Colors for Peace), Luca Cretti (Colpack-Ballan) en Gabriele Petrelli (Technipes).

De negen kregen nooit meer dan drie minuten voorsprong van het peloton, waar Astana Qazaqstan en UAE Emirates de leiding namen in de achtervolging. Die WorldTeams, die ook wat hulp kregen van Bingoal WB en Sofer Savini Due OMZ, lieten het verschil lange tijd rond de twee minuten schommelen.

Langverwachte massasprint

Naarmate finishplaats Vittoria naderde ging het rap met de voorsprong van de vluchters. Een kleine acht kilometer voor de finish werden de laatste aanvallers gegrepen, waarna de voorbereiding op de verwachte massasprint begon. Veel ogen waren daarbij gericht op Brits kampioen Mark Cavendish van Astana Qazaqstan.

Het peloton werd op een lint getrokken en daarbij zat Cav niet goed geplaatst. Hij deed geen enkel moment mee om de winst. Die ging namelijk naar Niccolò Bonifazio, die zich goed positioneerde en profiteerde van de lead-out van EOLO-Kometa en UAE Emirates. Albanese en Quick werden tweede en derde achter de sprinter van Intermarché-Circus-Wanty.

De leiderstrui blijft om de schouders van Finn Fisher-Black, al ziet hij Albanese wel dichterbij komen. De Italiaan was gisteren ook al tweede en komt nu door bonificatieseconden tot op zes seconden van Fisher-Black.