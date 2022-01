Bondscoach Vanthourenhout stuurt aan op verzoeningsgesprek Van Aert en Evenepoel

Wout van Aert en Remco Evenepoel leven sinds het WK wielrennen in Vlaanderen op gespannen voet. Er heeft nog altijd geen verzoeningsgesprek plaatsgevonden tussen de twee Belgen, maar bondscoach Sven Vanthourenhout hoopt de kou snel uit de lucht te halen. “Er is geen alternatief. Ze kunnen elkaar niet blíjven ontlopen”, laat Vanthourenhout weten aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert was na het WK op zijn zachts gezegd niet echt blij met de kritiek van Evenepoel aan het adres van bondscoach Vanthourenhout. Evenepoel had het in Extra Time Koers onder meer over een onduidelijke teammeeting vlak voor het WK. De uitspraken van Evenepoel schoten bij Van Aert duidelijk in het verkeerde keelgat. De kou is, nu meer dan drie maanden na het WK, nog zeker niet uit de lucht.

Als het aan Vanthourenhout ligt, worden de plooien snel gladgestreken. “Ik laat het niet los”, citeert Het Laatste Nieuws. “We hebben het in eerste instantie heel snel proberen te doen, wat door de Amerikaanse trip annex sponsorverplichtingen van Remco en de vakantie van Wout niet is gelukt. Waarna het een beetje op de lange baan werd geschoven. Maar volgende week reis ik naar Spanje, voor enkele stagebezoeken.”

“De jongens zelf staan er zeker voor open”

“Ik loop er onder meer ook langs bij Quick.Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma (de ploegen van Evenepoel en Van Aert, red.). Daar zal ik het zeker opnieuw op tafel gooien. Dat het WK wonden heeft geslagen, is ondertussen duidelijk. Het is mijn opperste wens om ze te stelpen. De jongens zelf staan er zeker voor open. Móet ook, vind ik. Omdat ze in de toekomst nog wel vaker samen in de nationale ploeg zullen koersen. Er is geen alternatief. Ze kunnen elkaar niet blíjven ontlopen.”