Van Aert over relatie met Evenepoel: “Het is belangrijk dat we er nog eens over praten”

Wout van Aert was niet blij met de uitspraken van Remco Evenepoel na het WK wielrennen, maar volgens de renner van Jumbo-Visma is het belangrijk dat de plooien zo snel mogelijk worden gladgestreken. “Het is belangrijk dat we hier nog eens over praten. We gaan nog samen in selecties zitten”, zegt Van Aert in de Sporza-wielerpodcast De Tribune.

Van Aert was op zijn zachts gezegd niet echt blij met de kritiek van Evenepoel aan het adres van bondscoach Sven Vanthourenhout. Evenepoel had het in Extra Time Koers onder meer over een onduidelijke teammeeting vlak voor het WK. De uitspraken van Evenepoel schoten bij Van Aert duidelijk in het verkeerde keelgat. Van Aert denkt er een week later nog altijd hetzelfde over. “Het waren ten eerste uitspraken die we intern hadden moeten bespreken.”

“Daar was ruimte voor binnen de ploeg, want we waren na de koers nog even samen. Of Remco had het nog later kunnen doen, maar ik denk niet dat een tv-studio de goede plaats is. En inhoudelijk vond ik het een beetje raar dat hij wist wat de tactiek was, maar dat hij achteraf beweerde dat het allemaal niet zo duidelijk was en hij toch ook voor zichzelf wou rijden. De bondscoach was nochtans heel duidelijk geweest toen hij Remco selecteerde.”

“Wat er op het WK gebeurd is, zal wel blijven hangen, maar als mens moet je vergevingsgezind zijn”

Van Aert en Evenepoel hebben inmiddels al contact gehad, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht. “Grote stappen zijn er niet gezet om het uit te klaren, maar dat zal nog wel komen. Het is belangrijk dat we hier nog eens over praten. We gaan nog samen in selecties zitten. We hebben ook een profiel waarmee we elkaar perfect kunnen aanvullen om samen te koersen, alleen is communicatie in elke relatie belangrijk en daarin moet Remco nog stappen zetten, denk ik.”

“Wat er op het WK gebeurd is, zal natuurlijk wel blijven hangen, maar als mens moet je vergevingsgezind zijn. Anders maak je het leven wel heel moeilijk. Voor mij staat dit niet in de weg om later nog samen te koersen. Er gaan ook nog parcoursen komen die meer op het lijf van Remco geschreven zijn en waarin ik me zal moeten en willen opofferen. Dat is het probleem niet, maar het is belangrijk dat we dit soort dingen veel beter onderling kunnen bespreken.”