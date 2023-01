Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet Wout van Aert wereldkampioen worden

De veldritfans zijn de voorbije weken al verwend met diverse titanenduels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar de belangrijkste veldritafspraak moet nog komen. Op zondag 5 februari staat in het Nederlandse Hoogerheide namelijk de wereldtitel op het spel. Sven Vanthourenhout, de Belgische bondscoach, ziet in Van Aert de nieuwe wereldkampioen.

Van Aert en Van der Poel streden deze winter al zes keer tegen elkaar in het veld. De huidige kampioen van België mag zich voorlopig de (morele) winnaar noemen, aangezien hij vier keer als winnaar uit de strijd kwam. Van Aert versloeg zijn Nederlandse rivaal in Mol, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout. Van der Poel was dan weer de beste in de crossen van Antwerpen en Gavere.

De twee kemphanen zijn echter maar met één cross bezig: die van begin februari in Hoogerheide, als er een wereldtitel op het spel staat. Vanthourenhout heeft een grenzeloos vertrouwen in zijn landgenoot en aanstaande WK-kopman. Op een stelling van Het Laatste Nieuws (pakt Wout van Aert op 5 februari in Hoogerheide de wereldtitel tegen Mathieu van der Poel?) antwoordde de bondscoach volmondig met ja.

“Wout heeft de kloof op Mathieu razendsnel gedicht”

“Een maand geleden had ik daar mijn twijfels over. Zijn niveau was niet even hoog als vorig jaar, maar Wout heeft de kloof op Mathieu razendsnel gedicht. Belangrijk is dat hij op dezelfde ontspannen manier blijft crossen. Hij ligt er niet wakker van wanneer hij eens een foutje maakt of een cross niet wint. Als hij die mindset en rust kan behouden, heb ik er op het WK een goed oog in. Als we natte weersomstandigheden krijgen, is het een parcours op maat van Wout.”

De 28-jarige Van Aert staat voorlopig op drie wereldtitels, na drie opeenvolgende triomfen in Heusden-Zolder (2016), Bieles (’17) en Valkenburg (’18). Zijn grote concurrent Van der Poel (27) werd al vier keer wereldkampioen veldrijden bij de profs, na overwinningen in Tábor (2015), Bogense (’19), Dübendorf (’20) en Oostende (’21). De huidige wereldkampioen Tom Pidcock zal zijn titel niet verdedigen.