maandag 18 september 2023 om 15:21

Bondscoach De Knegt over Olympisch testevent: “Uitslag is van ondergeschikt belang”

Mathieu van der Poel, Puck Pieterse, Anne Terpstra en Anne Tauber zullen komende zondag op de mountainbike in actie komen, want dan staat namelijk het Olympisch testevent in Parijs op het programma. De vier toppers krijgen vrijdag en zaterdag al de kans om het MTB-parcours te verkennen.

De Nederlandse afvaardiging voor de komende Olympische Spelen in Parijs kan zo in de Franse hoofdstad alvast een eerste indruk opdoen van het parcours, zo laat bondscoach Gerben De Knegt weten op de website van de KNWU. “De sporters willen graag op voorhand een inschatting kunnen maken van de zwaarte van de beklimmingen en zelf ervaren hoe technisch bepaalde passages zijn.”

“Zo kun je een indruk krijgen in hoeverre het parcours bij je vaardigheden aansluit en of je in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 nog bepaalde skills moet bijschaven”, schetst De Knegt.

“We zijn blij dat we – relatief dicht bij huis – een weekend kunnen bekijken hoe het traject erbij ligt. En voor de begeleiding om ook het logistieke verhaal in te schatten. Want alles is opgezet zoals men dit momenteel voorzien heeft voor de Spelen. De uitslag is van ondergeschikt belang”, geeft de keuzeheer nog mee.

Van der Poel keek na zijn zege in de Super 8 Classic, in gesprek met WielerFlits, kort vooruit naar het testevent. Heeft de alleskunner na zijn mislukte WK nog veel op de mountainbike gezeten? “Nee, niet meer sinds de laatste keer. Dat wordt zondag terug oppikken.”