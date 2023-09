zaterdag 16 september 2023 om 18:51

Mathieu van der Poel boekt ‘onverwachte’ overwinning: “Dat zijn de leukste”

Video Mathieu van der Poel won vandaag de Super 8 Classic. Het was zijn eerste zege in zijn (nieuwste) regenboogtrui. “Dat is fijn. Het was ook wat onverwacht. Dat zijn de leukste”, zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

Van der Poel maakte in de vlakke slotkilometers deel uit van een kopgroep van zes, met daarbij ook zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch. “Het was wel de bedoeling om na de heuvelzone met zijn tweeën mee te zitten. Hij heeft zeker een aandeel van vijftig procent in deze overwinning. Ik moet hem daarvoor enorm bedanken.”

Na de voorbije wedstrijden gaf Van der Poel nog aan te twijfelen over het voortzetten van zijn seizoen. Zijn vorm zou niet goed genoeg zijn. Voelde het nu gelijk beter? “Niet echt. Natuurlijk voelde ik wel dat ik wat wedstrijden nodig had om terug die hardheid op te doen, maar na de heuvelzone was het beste er wel af bij mij. Ik had dan het voordeel dat ik nog een ploeggenoot bij me had die vooral op het einde prachtig controleerde. Het is heel leuk om te winnen.”

Hardrijders

Achter de kopgroep bleef het peloton druk zetten. Het verschil met de achtervolgers was nooit groter dan een minuut. “We moesten wel blijven gasgeven. Ik heb hier vaker gereden en ook toen was ik weg na de heuvelzone, maar we werden altijd teruggepakt. Maar we waren wel met een sterke groep weg, met flink wat hardrijders. En we hadden allemaal hetzelfde doel.”

“Er werd goed samengewerkt, eigenlijk zonder overleg. Iedereen had hetzelfde idee: zo hard mogelijk rijden en dan op het einde het spel proberen te spelen. Zoals ik al zei, was mijn grote voordeel dat Gianni er was.”

“Een wedstrijd waar ik van hou”

Tot slot werd Van der Poel, nu in het Engels, nogmaals gevraagd hoe het was om te winnen in de regenboogtrui. “Het voelt heel goed. Dit is een wedstrijd waar ik van hou. Vooral het middenstuk vind ik heel leuk hier”, was zijn antwoord.

Volgend weekend rijdt Van der Poel een testevent voor de Olympische Spelen mountainbike in Parijs. Heeft hij de afgelopen weken veel op de MTB gezeten? “Nee, niet meer sinds de laatste keer”, zei hij voor de camera van WielerFlits. “Dat wordt morgen terug oppikken.”