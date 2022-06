Bondscoach Adriaan Helmantel over Vredeskoers U23: “Wil van iedereen iets speciaals zien”

Interview

Nederland is de Vredeskoers voor beloften 2022 voortvarend begonnen. Met Pim Ronhaar (vijfde), Loe van Belle (zevende), Enzo Leijnse (tiende) en Tibor Del Grosso (veertiende) eindigden vier van de zes renners bij de eerste vijftien in de proloog. Vrijdag, zaterdag en zondag wachten twee heuvelritten en een bergetappe. Adriaan Helmantel zet tegenover WielerFlits de zes doelen van zijn renners op een rij. “Ik wil van iedereen iets speciaals zien, ik verwacht best veel”, zegt de U23-bondscoach.

Loe van Belle (20, Jumbo-Visma Development)

“Loe kende in 2021 een heel goed eerste jaar als belofte. De ambitie hier is om te kijken hoe ver hij in een klassement kan komen. De bergetappe van zaterdag zal voor een groot deel het klassement bepalen. Alleen moet je dan wel in die andere etappes alles goed doen.”

“In overleg met Jumbo-Visma hebben we besloten dat dit een heel mooie wedstrijd is om te kijken hoe lang hij meekan in die bergetappe. Ook met het oog op de Tour de l’Avenir. Ik hoop echt dat Loe voor een mooie uitslag in het eindklassement kan gaan.”

Tibor Del Grosso (18, Metec-Solarwatt)

“Tibor hoorde vorig jaar bij de beste tien junioren van de wereld. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar de beloften en meteen laat hij daar zien goed mee te kunnen. Hij reed een sterke Olympia’s Tour en Le Triptyque des Monts et Chateaux. Hij krijgt hier de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Mogelijk kan hij hier her en der ook al eens verrassen. En anders gaat hij vooral veel leren.”

“Tibor is iemand die de lat voor zichzelf meer dan hoog genoeg legt. Bij hem is het eerder wat afremmen dan de lat nog hoger leggen. Bij jonge gemotiveerde renners is dat niet altijd makkelijk. Mensen gaan hem dan al snel vergelijken met andere eerstejaars beloften die gelijk al succesvol zijn. Denk aan Romain Grégoire, maar wat hij laat zien is wel heel speciaal. Al is Tibor ook echt goed onderweg.”

“Hij is de laatste tijd verkouden geweest, maar Tibor is iemand die nooit van de daken schreeuwt dat hij in vorm is. Het is altijd een vijf of een zes, maar dan rijdt hij vervolgens wel heel hard. Daarom is het ook interessant om te zien wat hij hier in zo’n wedstrijd kan. Hij is onlangs al op trainingskamp geweest met Arkéa-Samsic en dat is volgend jaar toch – zoals het nu staat – een WorldTeam. Dat wil wel wat zeggen.”

Owen Geleijn (21, Jumbo-Visma Development)

“Owen zou eigenlijk Gent-Wevelgem U23 met de nationale ploeg rijden. Vanwege een coronabesmetting ging dat niet door. Binnen Jumbo-Visma laat hij zien een waardevolle captain te zijn. Die rol verwacht ik ook van hem in deze koers. Maar ook voor hem geldt dat hij de lat hoog moet leggen.”

“Dat hij in die bergetappe van zaterdag naast het ondersteunen van de ploeg, zelf ook zo lang mogelijk mee gaat. Ook in die andere ritten moet hij kijken waar de kansen voor hemzelf liggen. En die dan ook benutten, als dat zich voordoet.”

Enzo Leijnse (20, Team DSM Development)

“Enzo loopt al een paar jaar mee. Vorig jaar heeft hij in dienst van de ploeg een geweldige Tour de l’Avenir gereden, beresterk. In de vlakke etappes heeft hij eigenlijk in z’n eentje alle ritten gecontroleerd. Dat doet hij ook bij zijn ploeg. Met Enzo en Team DSM heb ik het er wel over gehad dat het tijd is dat hij voor zichzelf gaat rijden.”

“Ik heb hem gezegd dat ik hem dit jaar niet in de vroege vlucht wil zien. Ik wil dat hij één etappe uitkiest om écht finale te rijden, om te winnen. Dat hij sterk is en de hele dag op kop kan rijden, dat weten we nu wel. Maar ik wil weer een keer de Enzo van bij de junioren zien, waar hij in finales het verschil maakte. Ik wil dat hij weer met die instelling gaat koersen.”

Pim Ronhaar (20, Baloise Trek Lions)

“Ik heb ook altijd overleg met Gerben de Knegt (bondscoach veldrijden en mountainbiken, red.), of hij renners heeft die interessant zijn om te testen op de weg of die een etappekoers zoals deze goed kunnen gebruiken. Pim heeft niet een heel groot wegprogramma en dus kon hij de Vredeskoers goed gebruiken. Maar pas op, hij rijdt hier niet alleen om zijn kilometers te maken. We gaan kijken wat hij kan.”

“Afgelopen week reed hij een verrassend goede Flèche du Sud, nadat hij in een MTB-wedstrijd daar net voor hard gevallen was. Hij is een allround renner die best wel iets aan kan. Ik ben nieuwsgierig naar hem. Hoe manifesteert hij zichzelf op dit niveau? Is hij een degelijke renner die vooral crosser is, of zit er misschien meer in?”

Roel van Sintmaartensdijk (21, VolkerWessels)

“Roel heeft dit jaar in vlakke wedstrijden al heel mooie dingen laten zien, met daarbij een paar overwinningen. Bij zijn ploeg rijden ze echter niet heel veel wedstrijden op heuvelachtig of bergachtig terrein. Ik vind het daarom heel interessant om te zien of Roel zich hier in Tsjechië ook staande kan houden.”

“Niet dat hij bij de eerste drie omhoog rijdt, maar ik wil toch weten hoe goed hij zo’n bergetappe aankan. Al hem dat lukt, dan laat hij ook aan profteams zien dat hij meer kan dan alleen op het vlakke rijden.”

In de Vredeskoers zit overigens niet Adriaan Helmantel zelf, maar Tom Veelers in de ploegleiderswagen.