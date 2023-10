Youri IJnsen • maandag 23 oktober 2023 om 11:00

Bondscoach Adriaan Helmantel naar Intermarché: “Ik twijfelde over mijn toekomst en toen belde Aike Visbeek”

Interview Nog een kleine maand en dan is Adriaan Helmantel bondscoach af van de Nederlandse beloften. De 42-jarige Groninger werkte tot eind 2018 bij Team Sunweb met wereldtoppers als John Degenkolb, Marcel Kittel en Tom Dumoulin, toen hij in dienst trad bij de KNWU. Na verschillende functies gaat hij vanaf 1 november aan de slag als trainer/coach bij Intermarché-Circus-Wanty. Over het hoe en wat, vertelt hij aan WielerFlits.

Bewegingswetenschapper Helmantel keert met de stap naar het Waalse WorldTeam terug naar zijn roots. “Ik heb bij de bond veel zaken met heel veel plezier gedaan. Het was altijd mooi om met junioren en beloften naar koersen toe te rijden. Maar toch kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik niet de échte invloed had. Je neemt renners mee naar een wedstrijd en aan het einde van die koers groet je ze en zeg je: ‘Misschien tot de volgende keer’. Natuurlijk heb je daaromheen ook contact met de renners, maar toch is dat anders. Ik merkte aan mezelf dat ik het altijd mooi vind om echt ergens naartoe te werken. Dat begon de laatste maanden meer en meer te knagen.”

Optelsommetje

Daarbovenop kwamen bezuinigingen bij de bond. “Na vorig jaar wilde ik graag een stapje meer doen. Denk aan meer trainingsbijeenkomsten, om wat meer in de voorbereiding te doen. Dat kost natuurlijk allemaal wat extra geld. Maar in plaats van dat dit erbij kwam, moest ik behoorlijk terug in budget. Met veel kunst- en vliegwerk heb ik ons wedstrijdprogramma zo goed mogelijk overeind kunnen houden. Dat is allemaal niet erg, maar dat extraatje is juist hetgeen waar ik heel veel plezier en voldoening uithaal. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, is dat heel jammer. Op een gegeven moment ben ik me toen gaan afvragen of ik dat naast me neer kon leggen of niet.”

“Ik vond dat echt een heel moeilijke keuze”, gaat Helmantel verder. “Maar het was wel een optelsom van kleine dingetjes, zoals je dat altijd hebt binnen een bond. Dat is helemaal niet erg en heb je overal waar je werkt. Maar mijn twijfels werden wel steeds groter. Op een gegeven moment ben ik me gaan afvragen: ‘Wil ik dat nog wel?’. Dat antwoord was ‘nee’ en was het tijd voor iets nieuws. Daarom ga ik vol voor deze uitdaging en ga ik weer dagelijks met renners aan de bak.”

Soms ploegleider

Inmiddels is duidelijk dat Helmantel terugkeert naar de WorldTour, waar hij opnieuw gaat samenwerken met Aike Visbeek bij Intermarché-Circus-Wanty. De twee kennen elkaar uit hun tijd bij Sunweb. “Ik heb niet rondgekeken”, vertelt Helmantel daarover. “Zo nadrukkelijk was de drang om weg te gaan helemaal niet. Maar middenin het proces van twijfel over de toekomst bij de KNWU werd ik door Aike benaderd. Of ik interesse had om eens te praten. Daar was ik meteen heel enthousiast over. Al heb ik daarna wel moeite gehad met de vraag of ik weg wilde bij de KNWU. Maar uiteindelijk gaf mijn enthousiasme de doorslag.”

Helmantel zal dus als trainer/coach aan de slag gaan bij de Waalse formatie, die ook over een opleidingsploeg beschikt. “Er zal ook een kleine rol als ploegleider bijkomen; soms ga ik mee als tweede ploegleider. Maar dat is zeker niet de hoofdtaak. Wel is het goed om de connectie met je renners te hebben in koers. Maar het accent zal echt op het trainerschap liggen. Ik wil dat goed neerzetten. Ik heb ook aangegeven dat ik vanaf het begin een duidelijke focus op het trainen wil hebben, zodat ik een goede bijdrage kan leveren aan de hele structuur van de ploeg. Uit ervaring weet ik dat je in het begin een beetje moet oppassen om direct te veel van alles te gaan doen.”

Hoogtepunten

De bondscoach heeft vijf jaar met heel veel plezier gewerkt bij de KNWU. Helmantel wil dan ook op een goede manier weggaan en koestert de mooie herinneringen. “Het grootste hoogtepunt is uiteindelijk toch wel de ontlading op de Olympische Spelen van 2021 geweest, toen Kirsten Wild het brons binnensleepte op het Omnium. Haar laatste evenement, mijn laatste onderdeel op de baan. Voor de duuronderdelen was goud moeilijk, maar haalbaar. Alleen zat het net niet mee. Met Kirsten aanvankelijk ook niet. De Spelen draaien toch om medailles halen en als dat steeds net niet lukt, vraag je jezelf af of het niet allemaal voor niets is geweest. En toen reed Kirsten zo hard!”

“Die ontlading… Ik ken Kirsten al heel lang en in verschillende fases hadden we ook al heel lang samengewerkt. Als dan op het laatst alles zo in elkaar valt, is dat heel intens. Maar ook de wereldtitel van Nils Eekhoff bij de beloften op de weg in Harrogate, al was het maar voor een kwartiertje. Dat was heel speciaal, intens en geweldig. En dan kwam die kater daar overheen, die ook heel intens was. Dat zijn wel de speciale momenten die ik mijn leven lang zal koesteren.”