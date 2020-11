Bol blijft bij Burgos-BH

Jetse Bol heeft zijn aflopende contract bij Burgos-BH met één jaar verlengd. Dat bevestigen verschillende bronnen aan WielerFlits. De 31-jarige Nederlander stapte op 1 augustus 2018 over van het Colombiaanse Manzana Postobón naar het Spaanse ProTeam en begint in 2021 zodoende aan zijn vierde seizoen.

Bol kent een goed seizoen. Hij noteerde top-20-resultaten in de Saudi Tour (zestiende), Circuito de Getxo (twintigste), Tour de Wallonie (achttiende) en Ordiziako Klasika. In die Baskische eendagskoers werd hij zesde. Na Ángel Madrazo is de Noord-Hollander de beste geplaatste renner van Burgos-BH op de UCI World Ranking.

Een langer verblijf is een logisch gevolg. Zeker ten tijde van stoppende teams als CCC, NTT Pro Cycling, Nippo dat naar EF Pro Cycling trekt en het nog ontbreken van een nieuwe hoofdsponsor bij Androni Giocattoli, is een profcontract voor 2021 op de krappe arbeidsmarkt een schaars goed.

Vuelta 2021

Met Bol – die deze dagen naarstig op zoek is naar de goede vlucht in de Vuelta a España – staan er nu twaalf renners onder contract bij Burgos-BH voor komend seizoen. Daarbij ook Alex Molenaar. De 21-jarige Spaanse Nederlander tekende afgelopen winter als neoprof zijn eerste contract bij de beroepsrenners, waardoor de Spaanse formatie hem automatisch voor twee jaar moest binden.

Bol en Molenaar delen deze Vuelta een kamer. Ook komend seizoen lijkt Burgos-BH zeker van een wildcard voor de Ronde van Spanje, aangezien deze dan van start gaat in de provincie Burgos. Dat is de hoofdsponsor van de ploeg.

Bol in de vroege vlucht tijdens de eerste etappe - foto: Cor Vos Molenaar probeert weg te komen in de achtste etappe - foto: Cor Vos

Overigens zit het Spaanse ProTeam niet stil. Eerder werd al de komst van sprinter Edwin Ávila (30), veldrijder Felipe Orts (25), triatleet Ander Okamika (27) en U23-renner Pelayo Sánchez (20) bekendgemaakt. Daarnaast meldde Díario de Burgos dat ook de 20-jarige Spanjaard Mario Aparicio zich bij Burgos-BH vervoegt.

Óscar Cabedo, sprinter Manuel Peñalver en Diego Rubio zouden volgens de Spaanse krant hun contract ook verlengen. Zuid-Afrikaan Willie Smit en Jaume Suredo zouden een aanbod in beraad hebben. ProTeams moeten op 20 november minstens twintig renners voor 2021 doorgeven aan de UCI.

Voorlopige selectie Burgos-BH 2021

Mario Aparicio*

Edwin Ávila

Jetse Bol

Óscar Cabedo*

Carlos Canal

Isaac Cantón

Jesús Ezquerra

Ángel Fuentes

Ángel Madrazo

Alex Molenaar

Ánder Okamika

Felipe Orts

Juan Felipe Osorio

Manuel Peñalver*

Diego Rubio*

Pelayo Sánchez

* Moet de ploeg nog bevestigen