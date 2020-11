Wielertransfers 2021: Burgos-BH, Ryan Anderson

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Burgos-BH

Mario Aparicio (20) is de vijfde aanwinst van Burgos-BH voor 2021. Dat schrijft Diario de Burgos. Eerder trok het Spaanse ProTeam al Edwin Ávila, Ander Okamika, Felipe Orts en Pelayo Sánchez aan. In totaal heeft Burgos-BH nu twaalf renners, waaronder Alex Molenaar (die een doorlopend contract had), bevestigd voor volgend seizoen. De nodige contractverlengingen staan op de rol en daarnaast worden nog drie nieuwe renners verwacht.

Ryan Anderson

De 33-jarige Ryan Anderson heeft besloten ermee te stoppen. De Canadees stond de laatste drie jaar onder contract bij Rally, een Amerikaans ProTeam. In 2016 en 2017 kwam Anderson nog twee seizoenen uit voor Direct Energie. Zijn laatste UCI-koers dateert uit september 2019. Daarna kan Anderson lange tijd niet fietsen omdat hij tijdens een mountainbiketocht zijn been brak.

Tijdens zijn herstel werd ook nog een bloedprop in zijn longen geconstateerd. Inmiddels is Anderson weer hersteld en heeft hij besloten een punt te zetten achter zijn actieve loopbaan. Hij gaat zich nu richten op recreatieve activiteiten als endurance-mountainbiken en graveltochten.