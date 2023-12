zondag 31 december 2023 om 08:14

Boete voor Mathieu van der Poel na spuugincident in Wereldbeker Hulst

Mathieu van der Poel boekte zaterdag in het Zeeuwse Hulst zijn zevende opeenvolgende overwinning in het veld, maar na afloop ging het toch vooral over het spuugincident. In de slotronde spuugde de wereldkampioen richting supporters die hem uitjouwden. Het kwam Van der Poel op een boete te staan van 250 Zwitserse frank.

Het was een opvallend beeld tijdens de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel, die al zeker was van de zege, spuugde in de slotronde naar enkele toeschouwers langs de kant van de weg. Na de finish kwam de Nederlander met een verklaring: de personen in kwestie jouwden hem de hele cross uit. Volgens een aanwezige supporter gooiden ze ook met bier en urine op Van der Poel.

“Het waren gewoon een stel boeroepers. Daar ben ik wel klaar mee”, zei Van der Poel in het flashinterview na afloop. Hij vertelde daar ook dat het boegeroep al begon tijdens de warming-up. Wat de personen in kwestie precies riepen, wilde MVDP dan weer niet kwijt. “Dat kun je ze beter zelf vragen. Ik ga dat hier niet herhalen. Het zijn zeker geen dingen die in de sport thuishoren. Na een tijd is het genoeg geweest. Ook voor mij.”

Onjuist gedrag

Uiteindelijk werd de renner van Alpecin-Deceuninck wel bestraft voor dit spuugincident. De wedstrijdcommissarissen van de UCI legden MVDP een boete op van 250 Zwitserse frank, omgerekend zo’n 270 euro. Dit wegens “het vertonen van onjuist gedrag richting de toeschouwers.”

Bondscoach Gerben de Knegt gaat er niet vanuit dat er nog verdere sancties zullen volgen, zo laat hij weten aan de NOS. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal De Knegt dat uiterlijk dinsdag horen.