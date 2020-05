Boels-Dolmans’ Katie Hall verbetert Everest-record voor vrouwen maandag 25 mei 2020 om 10:17

Katie Hall is de nieuwe houdster van het wereldrecord Everest Challenge voor vrouwen. Na tien uur en een minuut bereikte de klimster, vorig jaar de nummer zeven in de Giro Rosa, haar doel van 8848 hoogtemeters. Daarmee verbeterde ze het vorige record met meer dan tweeënhalf uur.

Om aan de vereiste 8848 hoogtemeters te komen fietste de Amerikaanse zaterdag 27 keer omhoog naar de plaats Bonny Doon, net ten noordwesten van Santa Cruz, Californië. De klim ernaartoe is 3,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9 procent: goed voor 331 hoogtemeters.

Na 27 rondjes stopte voor de Boels-Dolmans-renster de tijd op tien uur en een minuut, waarmee ze meer dan tweeënhalf uur sneller was dan het vorige record van Alice Thomson (twaalf uur en 32 minuten). Overall heeft ze op de Hall of Fame van everesting.cc nu de vijftiende tijd in handen.

Geld inzamelen

Hall ging de Everest Challenge aan om geld in te zamelen in de strijd tegen het coronavirus. Op haar social media schreef ze vooraf: “Ik ben er niet honderd procent zeker van dat ik het aantal hoogtemeters ga halen, maar ik weet zeker dat de opbrengst me gaat motiveren.”