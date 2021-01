Team SD Worx presenteert felgekleurd tenue

Team SD Worx heeft vandaag de nieuwe shirts gepresenteerd. SD Worx neemt het hoofdsponsorschap van het Boels-Dolmans Cycling Team over. Hiermee is de toekomst van de Nederlandse vrouwenploeg voor de komende vier jaar verzekerd.

Na jarenlang in het oranje te hebben gereden, kleurt de ploeg nu paars-rood. Uithangbord van de ploeg is natuurlijk tweevoudig wereldkampioene Anna van der Breggen.

Sportief manager Danny Stam omschrijft de ploeg als een team met veel toppers. “Daardoor moeten we in staat zijn om op alle fronten voor de overwinningen mee te spelen. Dan denk ik natuurlijk aan Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters en o.a. Jolien D’Hoore. Daarnaast hebben we een aantal supertalenten vastgelegd, waardoor we ook al aan het bouwen zijn voor een topteam in de jaren 2023 en 2024.”

“Dat is het grote voordeel omdat we nu met SD Worx een sponsor hebben die ons zekerheid voor de komende vier jaar heeft geboden. En deze ploeg is in de breedte ongekend sterk. De tweede lijn is echt veel beter geworden. Dan denk ik aan rensters als Ashleigh Moolman, Demi Vollering en Elena Cecchini. Daardoor zouden we in de finales breder vertegenwoordigd moeten zijn en hebben we tactisch meer troeven om uit te spelen.”

Voor 2021 telt Team SD Worx veertien rensters. Uit Nederland komen Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters, Lonneke Uneken en Demi Vollering. Verder Jolien d’Hoore (België), Christine Majerus (Luxemburg), Elena Cecchini (Italië), Roxane Fournier (Frankrijk), Anna Shackley (Groot-Brittannië), Ashleigh Moolman (Zuid-Afrika), Nikola Noskova (Tsjechië), Karol-Ann Canuel (Canada) en Niamh Fisher-Black (Nieuw-Zeeland).