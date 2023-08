Blije Primoz Roglic na ritzege in Burgos: “Voorbereiding op Vuelta verloopt voorspoedig”

Primoz Roglic kende een goede dag in de Vuelta a Burgos. De Sloveen van Jumbo-Visma won de derde etappe en leidt nu in het algemeen klassement. “Ik ben heel blij met deze overwinning”, zegt hij op de site van Jumbo-Visma.

“De ploeg heeft fantastisch werk verricht door de kopgroep vanaf het begin te controleren”, aldus Roglic. “Van tevoren had ik deze etappe al aangestipt. Maar je weet nooit hoe een rit zich gaat ontvouwen. Het was een warme en lastige dag, maar een deel van het werk was gedaan toen ik er vooraan bij zat op de top van de Picón Blanco. Daarna ging het om afmaken.”

De 33-jarige renner was de snelste van een kopgroep van vier. Het kwartet bestond, naast Roglic zelf, uit Adam Yates, de verrassende Damien Howson en de in de afdaling teruggekeerde Aleksandr Vlasov.

Roglič is tevreden met zijn vorm met het oog op zijn volgende grote doel: de Vuelta a España. “De voorbereiding verloopt voorspoedig. Ik ben hier om de puntjes op de i te zetten en tot nu toe gaat dat goed. Mijn vorm is in orde, maar er komen nog twee lastige dagen aan. Hopelijk kan ik dan weer mijn benen testen.”

Lees ook: Primoz Roglic slaat dubbelslag in eerste bergrit Ronde van Burgos