Primoz Roglic slaat dubbelslag in eerste bergrit Ronde van Burgos

Primoz Roglic is de winnaar geworden van de derde etappe van de Ronde van Burgos. De Sloveen van Jumbo-Visma won de sprint van een kopgroep van vier, die in de zware finale was ontstaan. Aleksandr Vlasov werd twee, Adam Yates derde en de verrassend sterke Damien Howson vierde. Roglic is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De derde etappe van de Vuelta a Burgos ging over de Picón Blanco (7,8 km aan 9%). Vanaf de top van deze klim – de hoogste van de ronde en een klassieker in de Vuelta a Burgos – was het nog 36 kilometer naar de streep. Na de afdaling wachtte vlak voor de meet nog de Alto de Bocos (2,2 km aan 5,5%), waarna de ritwinnaar bekend zou worden in Villarcayo.

Kopgroep met Kämna

In de lastige openingsfase ontstond een kopgroep van negen. Matteo Fabbro, Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Jaakko Hänninen, Larry Warbasse (AG2R Citroën), Jesús Ezquerra (Burgos BH), Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), Mattia Bais (EOLO-Kometa) en Filippo Conca (Q36.5) vonden elkaar en reden een voorsprong bijeen van ruim twee minuten. In het peloton bepaalde het Jumbo-Visma van topfavoriet Primoz Roglic en klassementsleider Attila Valter het tempo.

De negen hadden aan de voet van de Picón Blanco nog altijd een voorsprong, maar die was wel teruggelopen tot minder dan een minuut. Op de eerste stroken van de klim voerde Robert Gesink de grote groep aan, daarna nam UAE Emirates over. Het tempo van de ploeg uit het Midden-Oosten was Valter op vijf kilometer van de top teveel. Roglic, de nieuwe virtuele leider, kwam geïsoleerd te zitten in een groep van zo’n vijftien renners, waarvan vier man van UAE Emirates.

Picón Blanco

Met nog vier klimkilometers voor de boeg, trok Adam Yates stevig door. De laatst overgebleven vluchter Pierna werd ingerekend en de favorietengroep dunde verder uit. Enkel Roglic en Yates’ ploeggenoten Jay Vine en George Bennett konden volgen. Laatstgenoemde was de volgende die eraf ging. Hij viel terug tot bij Aleksandr Vlasov, Damien Howson, Javier Romeo en Einer Rubio, die terug aan het front probeerden te komen. Vlasov en Howson lukte dat.

In de laatste kilometer voor de top, plaatste Yates tot twee keer toe een versnelling. Hij werd gevolgd door Roglic en… de verrassende Howson. Met z’n drieën begonnen ze aan de afdaling. In die afdaling kwam achtervolger Vine ten val. De schade leek mee te vallen, want hij zat al snel weer op zijn fiets. De aansluiting maken met de kop van de koers leek lastig te worden voor hem, terwijl zijn eerdere metgezel Vlasov daar wel in slaagde. We begonnen met vier koplopers aan de laatste twintig kilometer.

Roglic de snelste

Bij een tussensprint, op acht kilometer van de finish, zagen we Yates het sprintje winnen voor Vlasov. De Brit pakte drie seconden, de Rus twee en voor Roglic, die niet echt aanzette, bleef één seconde over. Geen van de koplopers maakte gebruik van de Alto de Bocos om wat te proberen. Ook daarna waren er geen uitvalspogingen meer, waardoor we een sprint met vier kregen.

In die sprint ging Yates aanvankelijk aan kop, maar Roglic kwam er relatief gemakkelijk over. De Sloveen pakte de ritzege – voor Vlasov en Yates – én nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Valter.