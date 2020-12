Blanka Kata Vas boekt eclatante zege in Bredene

Blanka Kata Vas heeft het jaar afgesloten met haar eerste overwinning in een TV-cross. In Bredene was de Hongaarse kampioene veel te sterk voor de concurrentie. Sanne Cant werd op een dikke minuut van het 19-jarige toptalent tweede. Alicia Franck gaf Clara Honsinger in een sprintje het nakijken in de strijd om de derde en laatste podiumplek.

Geen spoor van de Nederlandse toppers in het West-Vlaamse land, waardoor een reeks andere rensters hun kansen schoon zagen. Onder hen titelverdedigster Sanne Cant, die vanaf de eerste rij de beste start kende. De Belgisch zag gedurende de eerste ronde achtereenvolgens Anna Kay en met name Blanka Kata Vas het commando overnemen.

Vas Superieur

De Hongaars kampioene van Doltcini-Van Eyck trok direct royaal door en verzamelde in geen tijd een seconde of tien voorsprong op Cant, die zich vlot van de rest wist af te scheiden. Waar Vas lang kon in het zand en de modder kon blijven doorrijden, moest Cant sneller van de fiets af. Aan het einde van de tweede ronde was de voorgift van Vas verdrievoudigd, ondanks een lelijke schuiver waarna Vas even haar ketting terug op de fiets moest leggen.

De Hongaarse maakte er allesbehalve een spannende wedstrijd van, want zij overvleugelde de concurrentie simpelweg. Cant had meer moeite. Zo zag ze aan het einde van de tweede omloop Alicia Franck aansluiten. Franck ging erop en erover en in de derde ronde wist ook de opstomende Clara Honsinger aan te sluiten bij de drievoudig wereldkampioene.

Eerste podium Cant en Franck

Het duel tussen Honsinger en Cant was veruit de meest interessante van de wedstrijd. De twee speelden diverse malen haasje-over, maar ze hielden ook nog uitzicht op de Belgische van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. In de slotfase wisten Cant en Honsinger zelfs weer bij Franck te komen.

In de vijfde en laatste ronde rekende de ervaren Cant af met haar concurrentes voor het podium door weg te rijden. Franck leek haar podiumplaats te verspelen door een valpartij in de slotmeters, maar ze vocht zich nog weer terug tot aan het wiel van de Amerikaanse kampioene. In de sprint had Franck zeer nipt de bovenhand. Zowel voor Franck als Cant is het de eerste podiumplaats van het seizoen.

Dit alles speelde zich af op grote achterstand van Blanka Kata Vas. Zij boekte haar derde overwinning van het seizoen, haar eerste in een Belgische TV-cross. Eerder dit jaar wist ze Bryksy Cross Gościęcin en de Toi Toi Cup in Rýmařov op haar naam te schrijven.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag vrouwen – Bredene

1. Blanka Kata Vas in 42m40s

2. Sanne Cant op 1m14s

3. Alicia Franck op 1m15s

4. Clara Honsinger op 1m15s

5. Aniek van Alphen op 2m46s

6. Marion Robert Riberolle op 2m56

7. Anna Kay op 3m09s

8. Christine Majerus op 3m33s

9. Alice Maria Arzuffi op 3m35s

10. Rebecca Fahringer op 3m58s