Bjarne Riis verlaat NTT Pro Cycling

Bjarne Riis (56) legt eind dit seizoen zijn functie neer als teammanager bij NTT Pro Cycling. Dat kondigt het Zuid-Afrikaanse team aan op haar website.

Het was begin januari dat officieel bekend werd dat NTT met Riis in zee ging. De voormalige Tourwinnaar van 1996 werd zelf teammanager. Daarnaast zou Riis, samen met zijn zakenpartners Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen, een deel van de aandelen van de ploeg overkopen. Tenminste, dat was de intentie. Maar de overdracht bleef lang op zich wachten.

Amper elf maanden later verlaat Riis dus het WorldTour-team, met wederzijdse instemming. “Ik wil Bjarne bedanken voor de ervaring en het leiderschap die hij dit jaar heeft gebracht in onze omgeving, en de bijdrage die hij heeft geleverd. We willen hem het allerbeste wensen voor de toekomst”, zegt teameigenaar en oprichter Douglas Ryder.

Vorig week werd al duidelijk dat een verdere samenwerking op losse schroeven stond. Zoals het er nu naar uit ziet, is er volgend jaar geen ploeg met mij aan het hoofd, vertelde Riis. Toch heeft hij het vandaag alleen maar over respect voor Douglas Ryder. “Ik wil hem bedanken voor deze kans en wens het het allerbeste voor de toekomst.”

Logischerwijze zijn de verdere besprekingen tussen de partijen over een aankoop van een aandeel van NTT Pro Cycling stopgezet. Het statement eindigt met en niet onbelangrijk zinnetje dat toch nog een sprankeltje hoop laat: “Terwijl NTT Pro Cycling blijft vechten om zijn toekomst veilig te stellen, zullen daarover te zijner tijd updates volgen.”