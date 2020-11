Tijd begint te dringen voor Bjarne Riis en NTT-ploeg: “Het ziet er niet best uit”

De hoop dat NTT Pro Cycling ook volgend seizoen in het peloton te zien is, wordt steeds kleiner. Sinds bekend werd dat de hoofdsponsor, telecomonderneming NTT, zich terugtrekt, is nog geen nieuwe geldschieter gevonden.

“Zoals het er nu naar uitziet, is er volgend jaar geen ploeg met mij aan het hoofd. Dat is huidige situatie. We hebben op dit moment geen sponsor en de tijd dringt, dus het ziet er niet al te best uit”, vertelde manager Bjarne Riis aan het Deense Ekstra Bladet. De Deen, winnaar van de Tour van 1996, is sinds dit seizoen de teambaas bij de Zuid-Afrikaanse formatie, die eerder dit jaar in de Giro d’Italia een etappe won met Ben O’Connor.

Volgens Riis is het niet echt realistisch om te denken dat zich nu nog een geldschieter meldt, die de ploeg de mogelijkheid heeft om door te gaan in 2021. “Het is jammer, want er ligt een enorme potentie in de wielersport voor bedrijven die een maximale exposure zoeken. De wielersport biedt publiciteit aan tegen een prijs die helemaal niet te vergelijken is met de prijs die je daarvoor moet betalen in bijvoorbeeld de Formule 1 en de voetbalsport.”

Coronacrisis

Riis is al langer van plan om samen met zijn landgenoot Lars Seier Christensen een wielerproject op poten te zetten. Een ambitie die teruggaat tot 2016. Of het een optie is dat zij NTT Pro Cycling opkopen, werd de Deen gevraagd. “Ik kan het niet betalen en ik snap niet waarom iemand het als vanzelfsprekend beschouwt dat Lars alles moet betalen. Denken dat Lars alleen maar betaalt omdat hij is wie hij is, is een verkeerde houding. Waarom zou hij? Het is nooit besproken.”

Wel hebben Deense bedrijven interesse getoond in een sponsorschap in de wielersport, vertelt hij. “Ze aarzelden om de laatste stap te zetten en zijn mogelijk tegengehouden door de coronacrisis. Het is jammer dat het voor ons niet mogelijk was om een goed en fatsoenlijk project te leiden, wat Lars en ik wilden. We wilden een goede ploeg opzetten en er iets geweldigs omheen creëren. Dat was vanaf het begin onze bedoeling, maar het lukte niet. In ieder geval nu niet.”