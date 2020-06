Bjarne Riis nog geen mede-eigenaar NTT donderdag 4 juni 2020 om 09:01

Bjarne Riis heeft nog altijd de intentie om mede-eigenaar te worden van NTT Pro Cycling. De Deense oud-wielrenner is sinds januari al algemeen manager bij de WorldTour-ploeg uit Zuid-Afrika. Dat vertelt Riis tegen Ekstra Bladet.

De NTT-ploeg is momenteel nog in handen van Ryder Cycling, het bedrijf van ploegeigenaar Doug Ryder. Riis – die optrekt met zakenpartners Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen – liet eerder al weten dat hij interesse heeft in een deel van de aandelen. “Zover is het nog niet. Het is nog steeds de bedoeling dat we een deel van de ploeg overnemen”, zegt Riis.

“We moeten nog uitzoeken welke richting de ploeg precies op gaat”, legt Riis uit. “Het was moeilijk om zoiets te bespreken onder de recente omstandigheden. We hopen snel een bijeenkomst te organiseren waarin we alle zaken in orde kunnen maken. Er is namelijk niets veranderd aan wat wij willen doen met NTT en wat Doug Ryder wil doen.”

Intentieverklaring

Begin januari werd Riis gepresenteerd als teammanager bij NTT. Volgens Deense media was een gedeeltelijke overname van de oud-renner toen al aan de orde, maar vanwege de tijd werd in eerste instantie gekozen voor een intentieverklaring. De daadwerkelijke overeenkomst is daarna, mede vanwege de corona-uitbraak en de afhandeling van Riis met zijn vorige Virtu-ploeg, nog niet ondertekend.