Bjarne Riis nieuwe teammanager van NTT woensdag 8 januari 2020 om 15:08

NTT Pro Cycling en het Virtu Cycling hebben een intentieverklaring getekend waarmee het Deense bedrijf per direct een minderheidsbelang in de wielerploeg krijgt. Bjarne Riis, mede-eigenaar van Virtu Cycling, wordt de nieuwe teambaas.

Virtu Cycling en Bjarne Riis, winnaar van de Tour de France 1996, werden de laatste tijd vaker in verband gebracht met NTT Pro Cycling (de opvolger van Dimension Data). De deal tussen beide partijen werd vandaag beklonken via een persbericht. Een van de doelen van het partnership is de ontwikkeling van het WorldTour-team voortzetten. Virtu Cycling en NTT zijn overeengekomen dat het Deense bedrijf investeert in eenderde van de aandelen van de operationele tak achter NTT.

Onderdeel van de samenwerking is de aanstelling van Riis als teammanager van NTT. “Dit is een heel mooi moment voor onze organisatie”, zegt de Deen. “Ik word heel erg enthousiast van deze samenwerking en het potentieel ervan. Ik ben ervan overtuigd dat we samen het team naar een hoger niveau kunnen tillen en er een team van kunnen maken waar iedereen – renners én staf – deel van wil uitmaken.”

Oprichter Douglas Ryder van NTT Pro Cycling blijft teameigenaar.