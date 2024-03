zaterdag 16 maart 2024 om 18:59

Bizar! Matthews verliest in volle sprint zijn bril

Een wel heel opmerkelijk moment tijdens de sprint om de zege in Milaan-San Remo. Op een goede vijftig meter van de finish heeft Michael Matthews namelijk zijn bril verloren. Terwijl de Australische renner naar beneden kijkt, klettert zijn bril op het stuur, waarna het tussen zijn benen doorgaat. Via het wiel van Tadej Pogacar, de nummer drie van de koers, belandt de bril uiteindelijk bij de dranghekken.

Het zal niet zijn grootste teleurstelling van de dag zijn voor de coureur van Jayco AlUla. Michael Matthews kwam namelijk zeer dicht in de buurt van het winnen van het eerste monument van het jaar. “Ik ben al zo vaak op het podium geëindigd (het is zijn derde keer op het podium van MSR, red.). Dat is zwaar”, baalde hij flink. “Morgenochtend zal ik er misschien anders naar kijken, maar nu ben ik teleurgesteld.”

Bekijk hier hoe Michael Matthews zijn bril kwijtraakt