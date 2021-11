BixeExchange haalt baanrenner en sprinttalent Stewart aan boord

BikeExchange-Jayco heeft zich verzekerd van de diensten van Campbell Stewart. De 23-jarige Nieuw-Zeelander veroverde afgelopen zomer zilver op het Omnium tijdens het baantoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. In diezelfde discipline was de jonge Kiwi in 2019 ook al eens wereldkampioen. Stewart tekent voor twee jaar bij de Australische formatie, meldt ze zelf.

De jongeling komt uitstekend uit de verf tijdens de duuronderdelen bij het baanwielrennen. Bij BikeExchange-Jayco waren ze vooral onder de indruk van de tests die de jongeling afgelegd heeft. Dit seizoen bewees Stewart zich op de weg ook als sprinter. In de New Zealand Cycle Classic versloeg hij aan het begin van het jaar nog Corbin Strong van SEG Racing Academy, die in een soort zelfde constructie komend jaar uitkomt voor Israel Start-Up Nation. De focus van beiden ging daarna op Tokio.

Na de Olympische Spelen kwam Stewart naar Europa met zijn team Black Spoke. Hij won er twee etappes in A Travers les Hauts (UCI 2.2) voor onder meer Marijn van den Berg, waarna hij in de Franse koers ook tweede werd in het eindklassement. In de Antwerp Port Epic schoof Stewart ook mee in een elitegroep met onder meer Mathieu van der Poel, die de finale zou kleuren. Daar eindigde hij nog als vijftiende, maar in de sprint van de Omloop van het Houtland werd hij al zevende.

Stewart in zijn nopjes

Afgelopen week won hij nog twee massasprints in de Tour of Southland in eigen land. “Ik volg GreenEDGE Cycling nu al een aantal jaar en ik ben erg verheugd dat ik me bij hen mag voegen”, vertelt Stewart zelf in een persbericht. “Het is een ongelooflijke kans voor mij en ik zal er alles aan doen om te slagen. Natuurlijk zal ik tijd nodig hebben om te wennen aan mijn nieuwe omgeving, maar ik ben er zeker van dat ik goed bij BikeExchange-Jayco zal passen. We hebben dezelfde teamspirit.”

Teammanager Brent Copeland kijkt ook uit naar de samenwerking. “Campbell is zonder twijfel een van ’s werelds uitzonderlijkste baanrenners. Zijn palmares spreekt voor zich. Maar ook op de weg heeft hij zich laten zien, met onder meer de twee zeges in Frankrijk en in Nieuw-Zeeland. Ons team is altijd attent in de zoektocht naar talent. Daarom hebben we besloten hem een kans te bieden om zich bij ons te voegen, omdat we overtuigd zijn dat hij bij ons de transitie naar de weg kan maken.”