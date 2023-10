zondag 1 oktober 2023 om 14:54

Bizarre ontknoping in CRO Race: gevallen Orluis Aular toch eindwinnaar

Orluis Aular mag zich eindwinnaar noemen van de CRO Race, al is het maar de vraag of hij na afloop nog op het eindpodium zal verschijnen. De Venezolaan kwam namelijk zwaar ten val in de eindsprint, maar Alexander Kristoff werd op de streep geklopt door Campbell Stewart en komt zo enkele bonificatieseconden tekort om Aular nog te onttronen.

De voorbije weken werd er op het scherpst van de snede gekoerst in de CRO Race, maar vandaag zou dan de beslissing vallen in deze Kroatische rittenkoers. De zesde en laatste etappe, van Samobor naar hoofdstad Zagreb, was zo goed als vlak en nodigde dus uit tot een massasprint. Toch kon er op sportief vlak nog veel gebeuren, gezien de kleine verschillen in de top van het klassement en met de bonificatieseconden die vandaag nog werden uitgedeeld bij de tussensprints en aan de finish.

Kristoff sprokkelt bonificatieseconden

Orluis Aular ging als leider de slotetappe in en beschikte dus over de beste papieren, maar de Venezolaanse kampioen van Caja Rural-Seguros RGA mocht zich zeker nog niet rijk rekenen en moest meteen bij de les zijn. Na 2,5 kilometer stond er namelijk al een eerste tussensprint op het programma en het was Alexander Kristoff die hier de volle buit wist te pakken, voor Ethan Hayter en Louis Bendixen. Kristoff kwam zo in het virtuele klassement tot op negen seconden van leider Aular.

Kristoff was echter nog niet tevreden, wilde meer en had dus zijn zinnen gezet op de rit- en eindzege. En dus liet de 36-jarige Noor zijn ploeggenoten van Uno X Pro Cycling de hele dag op kop rijden voor een sprint. Vijf renners deden er nog wel alles aan om een spurt te ontlopen, maar Martin Pedersen (Lidl-Trek), Travis Stedman (Q36.5 Continental Team), Aljaž Turk (Adria Mobil), Mateusz Kostański (Voster ATS Team), Mario Gamper (Santic-Wibatech) kregen niet meer dan twee minuten voorsprong.

Vluchters verweren zich kranig, maar redden het net niet

En zo leken we af te stevenen op een afsluitende massasprint in de straten van Zagreb. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer, bedroeg de voorsprong van de vijf vluchters nog iets minder dan anderhalve minuut. Dit leek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton, maar toch wisten de vier overgebleven koplopers (Turk was inmiddels al gelost) zich kranig te verweren. Op tien kilometer van de finish was het verschil nog een vijftigtal seconden, bij het ingaan van de laatste ronde van vijf kilometer goed vijftien tellen.

In de achtervolging op de kopgroep besloot Team dsm-firmenich – de ploeg van de Deense sprinter Tobias Lund Andresen – een handje toe te steken en dit bleek funest voor de winstkansen van de aanvallers. De Zuid-Afrikaan Stedman hield het langst stand, maar met nog goed twee kilometer te gaan was de hergroepering dan echt een feit, en konden we ons toch opmaken voor een sprint.

Aular van schlemiel naar winnaar

Kristoff werd in de laatste kilometer perfect gegangmaakt door zijn ploegmaats, terwijl Aular het alleen moest opknappen. De Venezolaan slaagde er echter wel in om net op tijd naar voren te schuiven en ging vervolgens de sprint aan, maar schoot daarbij uit zijn pedaal en ging bijzonder hard tegen de grond. Kristoff zag zo nog een unieke kans om de onfortuinlijke Aular voorbij te steken in het klassement, maar de Noor moest dan wel als eerste over de streep zien te komen.

Heel even leek dit ook te gebeuren, maar dat was buiten Campbell Stewart gerekend. De snelle Nieuw-Zeelander van Jayco AlUla kwam in de laatste 150 meter nog uit het wiel van Kristoff en won uiteindelijk nog vrij overtuigend de sprint. Kristoff werd – niet voor het eerst in deze ronde – tweede en dit bleek net niet genoeg om Aular nog te onttronen als eindwinnaar.

🇭🇷 #CRORace Final accidentado para @aular_orluis cuando peleaba por la victoria al sprint. Por fortuna, el venezolano ha podido levantarse y cruzar la meta para hacerse con la general de la carrera. ¡Bravo, Orluis! 🙌#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/aDj8zAXeZl — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 1, 2023

De gevallen Venezolaan was intussen weer opgekrabbeld, maar kwam met een gehavend en bebloed tenue – in het bijzijn van een ploeggenoot – met de nodige moeite over de finish. Als eindwinnaar van de CRO Race.