donderdag 2 november 2023 om 11:43

Twee contractverlengingen bij Australische formatie Jayco AlUla

Campbell Stewart (25) en Kelland O’Brien (25) blijven ook de komende jaren koersen voor Jayco AlUla. De Nieuw-Zeelander en Australiër hebben namelijk hun krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis tot eind 2025.

Kelland O’Brien koerst al twee jaar voor de ploeg van algemeen manager Brent Copeland. De Australiër staat te boek als een topper op de baan – zo werd hij in 2017 al eens wereldkampioen in de ploegenachtervolging – maar hij liet ook al veelbelovende dingen zien op de weg. Zo was hij vorig jaar nog zevende in Dwars door Vlaanderen. Afgelopen seizoen was hij negende in Rund um Köln. Ook kroonde hij zich in 2023 tot Australisch criteriumkampioen.

Zijn leeftijdsgenoot Stewart kan als baanwielrenner ook mooie adelbrieven voorleggen. Zo was de Nieuw-Zeelander al eens wereldkampioen in het omnium, won hij meerdere wereldbekers en is hij verder nog eigenaar van twee zilveren en één bronzen WK-medaille. Stewart boekte dit jaar echter ook de nodige progressie als wegrenner. Zo nam hij deel aan zijn eerste grote ronde (de Giro d’Italia) en won hij, in de sprint, een rit in de CRO Race.

Ontdekkingsreis

O’Brien en Stewart richten zich volgend jaar allereerst op de Olympische Spelen van Parijs, om daarna weer de switch te maken naar het wegwielrennen. “Mijn eerste twee jaren in de WorldTour waren geweldig”, reageert O’Brien in een perscommuniqué van Jayco AlUla. “Ik heb er echt van genoten om iedereen in het team te leren kennen en de wedstrijden in Europa te ontdekken. Ik heb veel geleerd en ben zeer enthousiast over de komende jaren.”

“Ik heb tot nu toe twee geweldige jaren gehad met het team”, is Campbell al even enthousiast. “Het was geweldig om deel uit te maken van het succes. Ik heb onderweg veel opgestoken, zowel in eendaagse wedstrijden als tijdens de Giro d’Italia. Ik zal ook de komende twee seizoenen uitkomen voor deze ploeg. Ik kijk erg uit naar de toekomst.”