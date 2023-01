Biniam Girmay maakt zich op voor San Remo, Ronde, Roubaix en Tour de France

Biniam Girmay debuteert komende zomer in de Tour de France. De 22-jarige Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty brak in 2022 definitief door met een historische overwinning in Gent-Wevelgem en een ritzege in de Giro d’Italia. “Hij rijdt eerder de Tour dan nog een keer de Giro”, vertelde Aike Visbeek onlangs.

“De kans dat we Bini deze zomer in de Tour zien, is er zeker”, zegt de Nederlandse Performance manager van het Waalse WorldTeam. “Eerder dan nog een keer de Giro d’Italia, al moet ik zeggen dat het Giro-profiel niet slecht is. Je ziet iemand als Mads Pedersen het ook aandurven om na de klassiekers de Giro te doen voor de Tour uit. We hebben daar nog geen definitieve beslissing over genomen. Maar zoals het er nu voor staat, is er een grote kans dat we voor het Tour-scenario gaan.”

Voorjaar tegen Van Aert, Van der Poel en co

“Een van onze prioriteiten in onze transferstrategie van afgelopen seizoen, was om de kern rond Bini sterker te maken”, legt Visbeek uit. “Met Dion Smith en vooral Mike Teunissen, hebben we daarin een goede investering gedaan. Ik vind dat we heel goed in staat moeten zijn om Biniam te ondersteunen. In de klassiekers en semiklassiekers hebben we nu meer mogelijkheden. Ik verwacht dat we gaan meedoen om de prijzen, dat is ook onze doelstelling. We kunnen ook niet voor minder gaan.”

Toch weet de Noord-Hollander ook dat meedoen voor zeges in het voorjaar geen gemakkelijke opgave is voor Intermarché-Circus-Wanty. “In de klassiekers is het zo dat je met Biniam in een gedeelte van de business zit, waar exceptioneel veel talent rondloopt. We rijden tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Ga er maar aanstaan: Biniam zal bij hen moeten aansluiten, als hij om de prijzen wil meedoen. Dat is een mooie, maar gigantische uitdaging”, tempert Visbeek de verwachtingen.

Op de teampresentatie van Intermarché-Circus-Wanty in Spanje werd bekendgemaakt dat Girmay naast de Tour de France ook een drietal monumenten op zijn programma heeft staan, met Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en zelfs Parijs-Roubaix. De Eritreeër zal ook zijn titel in Gent-Wevelgem verdedigen.

Biniam Girmay gaat Parijs-Roubaix rijden! Zijn draait om de drie Monumenten. Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Mogelijk Amstel Gold Race. Daarna voor ritzeges naar de Tour de France. pic.twitter.com/9Ori2rXVda — Maxim Horssels (@Horssels) January 20, 2023

Wedstrijdprogramma Biniam GIRMAY