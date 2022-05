Biniam Girmay bij debuut in Grote Ronde: “Grote kans voor de leiderstrui”

Biniam Girmay is klaar voor zijn eerste Grote Ronde. De 22-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich goed kunnen voorbereiden in zijn thuisland en kijkt uit naar zijn debuut. Daarnaast ziet hij de eerste etappe ook als een grote kans. “Maar het is niet de kans van mijn leven.”

De Eritreeër kijkt al zeer lang uit naar deze dag. “Het is echt leuk om hier te zijn, ik voel me ook heel goed. Ik ben heel enthousiast en gemotiveerd. Mijn voorbereiding in Eritrea was ook heel goed. Ik ben heel gelukkig dat ik tijd heb kunnen spenderen met mijn vrienden en familie, ik had daar veel nood aan”, vertelde Girmay voor de start.

“Of dit de kans van mijn leven is? Nee, het is gewoon mijn eerste kans. Het is inderdaad wel een grote kans voor mij hoor, maar het is nog maar de eerste etappe, er zijn dus meerdere kanshebbers.” Verder kreeg de winnaar van Gent-Wevelgem nog de vraag wie hij ziet als dé favoriet voor de zege vandaag: “Dat weet iedereen toch, Mathieu van der Poel!”