Vroege vluchter Rune Herregodts wint Ronde van Drenthe, Dylan Groenewegen derde

Rune Herregodts heeft de Ronde van Drenthe gewonnen. De Belgische coureur van Sport Vlaanderen-Baloise kwam na een koers van 200 kilometer solo over de finish in Hoogeveen, nadat hij was overgebleven uit een vroege vlucht van drie renners. Andrea Pasqualon won de sprint voor de tweede plaats van Dylan Groenewegen. Met de Ronde van Drenthe zit het professionele wielerseizoen 2021 er officieel op.

De kopgroep van de dag bestond uit drie renners. Adriaan Janssen (ABLOC CT) was de enige Nederlander en hij kreeg Pierre-Pascal Keup (Lotto Kern Haus) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) met zich mee. Zij pakten al snel vijf minuten voorsprong. De achtervolging in het peloton was in handen van onder meer Intermarché-Wanty-Gobert.

Herregodts blijft uit de greep van het peloton

Janssen en Herregodts bleken in de kopgroep beter dan hun Duitse medevluchter. Bij het ingaan van het laatste koersuur hadden zij Keup al overboord gegooid. Maar het peloton zat ook niet stil. Een groep met daarin onder meer Jan Bakelants, Coen Vermeltfoort, Sjoerd Bax en Rick Pluimers ging in de achtervolging op Herregodts, die Janssen had weten te lossen.

In de slotfase richting Hoogeveen wist het peloton de achtervolgende groep in te rekenen, maar het kwam te laat op gang om vroege vluchter Herregodts nog bij te halen. Voor de 23-jarige hardrijder van Sport Vlaanderen-Baloise is het zijn eerste overwinning op profniveau. Vorig jaar wist hij nog Parijs-Tours voor beloften te winnen.

Dylan Groenewegen derde

Andrea Pasqualon en Dylan Groenewegen mochten met Herregodts mee het podium op na afloop. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert wist de Nederlander van Jumbo-Visma (vandaag voor een keer gelegenheidsrenner bij het Development-team) te kloppen in de sprint van het peloton.