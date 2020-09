BinckBank Tour krijgt vrijdag tijdrit in Riemst woensdag 30 september 2020 om 17:09

Het blijft bij één noodgedwongen rustdag in de BinckBank Tour. Na het nieuws gisteravond dat de burgemeesters van Vlissingen, Terneuzen en Sittard geen toestemming gaven voor de ritten op Nederlands grondgebied, heeft organisator Golazo binnen 24 uur een nieuw etappeschema gepresenteerd.

Nadat eerder vandaag al bekend werd dat de etappe van donderdag start en finisht in Aalter, is nu ook bekend geworden dat er vrijdag in en rond Riemst een 8,14 kilometer lange individuele tijdrit wordt georganiseerd.

De rit tegen de klok vervangt de oorspronkelijk geplande tijdrit in Vlissingen, die vandaag verreden had moeten worden. De tijdrit in Riemst wordt verreden over een golvend parcours. Vanuit de start onder de brug in Kanne, gaat het direct de Slingerberg op. De 600 meter lange klim heeft negen bochten en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. Vanaf de top gaat het richting de brug van Vroenhoven. Via de Muizenberg gaat het bergaf naar de finish op het Statieplein in Kanne.

Nieuw etappeschema BinckBank Tour 2020

di 29.09: Blankenberge – Ardooie: Jasper Philipsen

wo 30.09: / (noodgedwongen rustdag)

do 01.10: Aalter – Aalter (157 km)

vr 02.10: tijdrit Riemst (8,14 km)

za 03.10: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen (183,6 km)