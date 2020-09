Aalter verzorgt ook de start van de donderdagetappe BinckBank Tour woensdag 30 september 2020 om 12:10

Philippine-Aalter wordt Aalter-Aalter. Wellicht toch wel de meest logische oplossing nadat de Nederlandse start- en aankomstplaatsen door de verstrengde coronamaatregelen de BinckBank Tour niet meer toelaten. “De gemeente Aalter ging gelukkig enthousiast in op het voorstel om de rit er ook te laten starten”, maakte organisator Golazo bekend.

“Na de noodgedwongen rustdag vandaag, zal er vanaf morgen terug gekoerst worden in de BinckBank Tour. De gemeente Aalter ging enthousiast in op het voorstel van de organisatie om de rit van donderdag daar ook te laten starten”, start het persbericht. “Oorspronkelijk zou de derde rit van deze BinckBank Tour starten in het Zeeuwse Philippine. Gisterenavond beslisten de Nederlandse burgemeesters van de start- en aankomstplaatsen (en dus ook Philippine) echter om de BinckBank Tour niet meer toe te laten.”

“De organisatie ging meteen op zoek naar een alternatief en vond dat bij de geplande aankomstplaats, Aalter. Het college van burgemeester en schepenen van Aalter ging graag in op het voorstel om de voorziene lokale ronde zeven keer, in plaats van drie keer, te rijden en dus ook te starten in de gemeente. We krijgen zo een rit van 145 km, volledig op grondgebied Aalter. De aankomst ligt zoals voorzien op de Europalaan, de start zal om 13u gegeven worden naast het kerkhof.”

Deze namiddag uitsluitsel over vrijdagrit

“Het is dit jaar de zevende keer dat we samenwerken met Golazo rond een grote wielerwedstrijd. We houden van de koers”, zegt schepen Dirk De Smul. “Vandaar dat we ons als college ook meteen achter het voorstel konden scharen om hier morgen ook te starten en de volledige rit op ons grondgebied te rijden, op de voorziene lokale ronde. Met onze cel evenementen en de politiediensten gaan we onze uiterste best doen om de koers optimaal te kunnen beleven. Onze inwoners mogen daar ook van genieten, maar we zullen er wel streng op toezien dat overal langs het parcours de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en iedereen ruime afstand van elkaar bewaart en een mondmasker draagt.”

Golazo werkt intussenook voor vrijdag een alternatief uit voor de rit die normaal in Nederlands Limburg zou eindigen. Daarover wordt in de loop van de namiddag definitief uitsluitsel verwacht. De slotrit zaterdag van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen, met aankomst op de Vesten, blijft helemaal zoals gepland.