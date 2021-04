Bilbao tweede in Tour of the Alps: “We hebben onze doelen bereikt”

Pello Bilbao en Bahrain Victorious hebben tevreden de Tour of the Alps afgesloten. De Spanjaard won de vierde etappe naar Pieve di Bono en stelde vandaag zijn tweede plaats in het klassement veilig. Nu richt de 31-jarige renner zijn vizier op de Giro d’Italia.

“Na dit eindresultaat kunnen we alleen maar trots en tevreden zijn. Een rit winnen en het podium waren onze doelen en die hebben we allebei bereikt”, liet Bilbao naderhand via zijn ploeg weten. “Vandaag konden we alleen maar verdedigen in deze verraderlijke en risicovolle finale. We wilden proberen in de ontsnapping te komen om voor de etappezege te vechten, maar het was lastig.”

Met Hermann Pernsteiner had Bahrain Victorious toch een mannetje mee vooraan. “Pernsteiner was eens te meer geweldig in de ontsnapping. Ik kan mijn ploeggenoten alleen maar prijzen. Het was me een genoegen om samen met en vóór ze te rijden, en alles is eigenlijk goed gegaan. Het was een mooie ervaring en nu zijn we klaar voor de Giro.”

Op de juiste weg

Ploegleider Vladimir Miholjević zag zijn ploeg in goede vorm verkeerde. “Zoals we hier koersten, zouden we eigenlijk in alle wedstrijden willen rijden. De emoties na de etappezege van Pello, daar hebben we hard voor gewerkt. De wijze waarop hij won was ongelooflijk. Hij was moedig genoeg om op iedereen indruk te maken, op andere renners, de fans, zijn ploeg en de staf.”

“We zijn tevreden, maar we zijn er bovenal van overtuigd dat we op de juiste weg zijn voor de Giro d’Italia”, aldus de oud-renner van onder meer Alessio en Liquigas.