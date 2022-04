BikeExchange ziet kopman Matthews opgeven in Luik-Bastenaken-Luik

Michael Matthews zal de 108e editie van Luik-Bastenaken-Luik niet winnen. De kopman van BikeExchange-Jayco besloot al in het eerste koersuur in de remmen te knijpen. De 31-jarige Australiër moest midweeks wegens ziekte al passen voor de Waalse Pijl.

Matthews stond vanochtend al niet okselfris aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De rappe man heeft al de hele week last van buikgriep, maar wilde niet zomaar de handdoek gooien. Matthews ging dus wel gewoon van start, maar kwam al vroeg in de problemen en zag al snel het heilloze van zijn missie in.

Matthews, die in 2017 nog als vierde eindigde in Luik-Bastenaken-Luik en voor de start werd gezien als een schaduwfavoriet voor de overwinning, zal nu wat rust nemen en zich vervolgens voorbereiden op de komende wedstrijden. Dat heeft zijn ploeg BikeExchange-Jayco inmiddels laten weten.

De Australische formatie heeft met Alexandre Balmer, Jack Bauer, Tsgabu Grmay, Nick Schultz, Chris Juul-Jensen en Nederlander Jan Maas nog zes renners in koers, vandaag in Luik-Bastenaken-Luik. Matthews is overigens niet de enige grote naam die wegens ziekte zijn kansen niet kan verdedigen in LBL: ook Tiesj Benoot en Jai Hindley zitten in hetzelfde schuitje.